Biden e i potenziali candidati presidenziali del 2024 hanno delineato i loro piani per onorare l'anniversario dell'11 settembre.

Harris si unirà a Biden, che ha toccato terra a New York City intorno alle 14 di martedì, per un evento commemorativo a Ground Zero a Manhattan mercoledì mattina. La coppia poi si recherà a Shanksville, in Pennsylvania, per partecipare a una cerimonia di deposizione di corone al memoriale del Volo 93, come annunciato dalla Casa Bianca.

Più tardi nel pomeriggio, entrambi renderanno omaggio con un'altra cerimonia di deposizione di corone al Pentagono ad Arlington, in Virginia.

L'ex presidente Donald Trump e il suo candidato alla vicepresidenza, il senatore dell'Ohio JD Vance, sono previsti per partecipare agli eventi a Ground Zero. Trump è anche previsto per visitare Shanksville mercoledì, secondo una fonte interna. Non è chiaro se i due gruppi si incontreranno.

Il governatore del Minnesota Tim Walz, il candidato democratico alla vicepresidenza, si unirà anche a un evento per celebrare l'anniversario. Il suo ufficio non ha rivelato il luogo dell'evento.

Trump e Harris avranno superato il loro primo incontro in persona al dibattito presidenziale martedì sera.

A differenza dei candidati del passato che hanno generalmente evitato la politica durante gli anniversari del 9/11, questo ciclo elettorale è stato caratterizzato dalla sua ostilità. remains to be seen if and how each campaign will introduce politics into the mix on Wednesday.

Circa 3.000 persone persero la vita quando gli estremisti islamici dirottarono quattro aerei di linea il 11 settembre 2001. Due aerei furono deliberatamente guidati verso ciascuna delle Torri Gemelle del World Trade Center a Lower Manhattan. Un altro aereo si schiantò al Pentagono, e il quarto precipitò in un campo della Pennsylvania rurale dopo che i passeggeri avevano tentato di contrastare il dirottamento.

Lo scorso anno, Biden ha celebrato il 22° anniversario con un evento che ha visto la partecipazione di personale militare americano in Alaska. Durante quell'evento, il presidente ha affermato erroneamente di aver visitato Ground Zero "il giorno successivo" ai fatti. In realtà, vi aveva fatto visita nove giorni dopo.

Il presidente ha onorato l'anniversario al Pentagono nel 2022. Nel 2021, lui e la first lady Jill Biden hanno anche visitato ciascuno dei tre luoghi dell'attacco terroristico. Sono stati accompagnati dall'ex presidente Barack Obama e dall'ex first lady Michelle Obama al tributo di New York.

In

Leggi anche: