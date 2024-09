Biden e Harris sottolineano le iniziative dell'amministrazione per ridurre i danni legati alle armi da fuoco

(CNN) — Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris si sono uniti alla Casa Bianca giovedì per affrontare il tema della diminuzione della criminalità e della violenza negli Stati Uniti, con un focus particolare sulle armi. Biden ha preso in giro il suo predecessore, dicendo: "Dopo un'altra sparatoria a scuola, il mio predecessore e molti altri membri del Congresso hanno detto, 'Superatelo'. Lo scorso anno, chi diavolo pensa di poter liquidare così facilmente queste tragedie?"

Biden ha anche reagito alle parole del senatore JD Vance che ha definito le sparatorie a scuola "un fatto della vita", dicendo: "Davvero? Chi diavolo pensano di essere queste persone?"

Harris, fedele ai temi della sua campagna elettorale, ha sottolineato il diritto di tutti di vivere, lavorare e imparare senza timore di violenza. Ha sottolineato: "Il nostro Paese sta affrontando un'epidemia di violenza da armi da fuoco e credo che il diritto alla sicurezza sia un diritto fondamentale dell'essere umano. Eppure, il popolo americano vive nella costante paura".

Harris, riconoscendo la sua proprietà di armi da fuoco, ha condannato la dicotomia fuorviante tra la prevenzione di ulteriori tragedie e il rispetto del Secondo Emendamento. Ha chiarito: "Sostengo il Secondo Emendamento, ma dobbiamo reintrodurre il divieto sulle armi da assalto, attuare controlli universali sui precedenti, promuovere leggi sulla custodia sicura e stabilire leggi 'red flag'".

Biden ha evidenziato le iniziative adottate dalla sua amministrazione, come il Bipartisan Safer Communities Act del 2022 e i miliardi di dollari del American Rescue Plan per le comunità delle forze dell'ordine. Ha fatto riferimento all'esperienza di Harris, dicendo: "Grazie a un procuratore competente con un'ampia esperienza in queste questioni, ha ricevuto molte critiche dall'altro lato, sostenendo che non stiamo aiutando le forze dell'ordine".

L'ordinanza esecutiva firmata da Biden mira a contrastare la minaccia rappresentata dai progressi della tecnologia delle armi da fuoco, comprese le armi stampate in 3D e le "ghost guns". Ha stabilito anche un gruppo di lavoro responsabile della valutazione dei rischi rappresentati dai dispositivi di conversione che possono trasformare le pistole semiautomatiche in armi fully automatiche e le armi stampate non serializzate facilmente disponibili online.

Alla cerimonia erano presenti Randall Woodfin, sindaco di Birmingham, Alabama, che ha affrontato una sparatoria di massa con armi con interruttori di conversione lo scorso fine settimana, nonché la rappresentante della Georgia Lucy McBath, il cui figlio è stato ucciso a

Leggi anche: