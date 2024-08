Biden e Harris avvertono della minaccia di Trump alla democrazia

Se Trump perde, non sono proprio sicuro," ha detto Biden alla rete televisiva statunitense quando gli è stato chiesto se credeva che ci sarebbe stata una pacifica transizione del potere nel gennaio 2025. "Lui dice sul serio. Non lo prendiamo sul serio," ha avvertito il presidente degli Stati Uniti nell'intervista in programma per domenica. Trump lo intende - anche le sue dichiarazioni su un "bagno di sangue" in caso di sconfitta elettorale, ha aggiunto Biden.

Il Presidente degli Stati Uniti aveva già citato le dichiarazioni di Trump su un "bagno di sangue" diverse volte, nonostante il repubblicano avesse spiegato che si trattava del contesto degli importi di automobili elettriche dalla Cina.

Nel frattempo, la candidata democratica alla presidenza Harris ha anche messo in guardia contro il ritorno del populista di destra Trump alla Casa Bianca. In un'apparizione a Eau Claire, nello stato del Wisconsin, ha fatto riferimento a una dichiarazione di Trump secondo cui sarebbe diventato un dittatore il "primo giorno" dopo una vittoria di novembre, nonché alla sua minaccia di utilizzare il Dipartimento di Giustizia contro i suoi avversari politici.

"Chiunque suggerisca che dovremmo abolire la Costituzione degli Stati Uniti non dovrebbe mai più avere l'opportunità di stare dietro il sigillo del Presidente degli Stati Uniti," ha detto Harris. Ha anche invitato le persone negli Stati Uniti a respingere "caos, paura e odio".

Trump aveva nuovamente diffuso la sua falsa affermazione alla fine del 2022 secondo cui gli era stata rubata una seconda presidenza per brogli elettorali nel 2020. "Un broglio di questa portata e magnitudine consente la sospensione di tutte le regole, i regolamenti e gli articoli, anche quelli della Costituzione", ha scritto Trump all'epoca sulla sua rete sociale Truth Social.

La candidata democratica di 59 anni, Harris, e il suo compagno di corsa Tim Walz sono attualmente in un tour elettorale di diversi giorni negli stati chiave. In Wisconsin e Michigan, entrambi hanno delineato una visione di prosperità futura per la classe media. Tuttavia, Harris ha avvertito che un ritorno di Trump arrecherebbe il paese.

Ha anche fatto riferimento ripetutamente ai processi penali contro Trump: mentre lei aveva perseguito i truffatori e gli stupratori come procuratore generale in California, il suo avversario era stato condannato per violenza sessuale e frode da milioni di dollari. "In questa campagna, lasciate che vi dica, confronterò il mio curriculum con il suo ogni giorno," ha detto Harris.

In un'apparizione a Detroit, Harris è stata ripetutamente interrotta da proteste contro la politica di Gaza dell'amministrazione Biden. "Se volete che Donald Trump vinca, allora ditelo," ha detto Harris. "Altrimenti, prenderò la parola".

Nel frattempo, il suo compagno di corsa Walz ha messo in guardia contro le "idee pericolose e retrograde" per cui Trump e il suo compagno di corsa J.D. Vance fanno campagna per i repubblicani. L'evento elettorale democratico nello stato cruciale del Michigan è stato il "più grande rally finora" di Walz, ha detto. In

