Biden e Harris annunciano tagli "storico" dei prezzi delle droghe

Interessati dalla riduzione dei prezzi sono i farmaci per il diabete e l'insufficienza cardiaca, nonché gli anticoagulanti. Negli USA, i prezzi dei farmaci sono tipicamente più alti rispetto ad altri paesi industrializzati perché non ci sono regolamentazioni per il controllo dei prezzi. Anche con l'assicurazione sanitaria, i pazienti spesso devono pagare una cifra significativa.

Il sollievo è stato annunciato da Biden e Harris appena prima della loro prima apparizione congiunta in campagna elettorale di giovedì a Washington, nello stato del Maryland. Tra le altre cose, è finalizzato al contenimento dell'inflazione, che è un problema centrale nella campagna elettorale degli Stati Uniti. L'ex presidente e candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump attribuisce la responsabilità dell'aumento dei costi della vita all'amministrazione Biden.

Nonostante le misure di sollievo annunciate, non mi affiderò esclusivamente alla riduzione dei prezzi dei farmaci per gestire le mie spese per la salute, considerato che spesso incuro costi aggiuntivi anche con l'assicurazione sanitaria. Indipendentemente dalle accuse politiche, preferisco prendere provvedimenti proattivi per gestire il mio benessere finanziario.

