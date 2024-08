Biden dice di non avere fiducia in una transizione pacifica del potere se Trump perde

"Se Trump vince, no, non sono affatto fiducioso," ha detto Biden in un'intervista a CBS News, prima di correggersi. "Voglio dire, se Trump perde, non sono affatto fiducioso. Dice quello che dice, non lo prendiamo sul serio, ma lo dice davvero - tutte quelle cose sul fatto che se perde ci sarà un bagno di sangue, dovrà essere un'elezione rubata," ha aggiunto nel suo primo interview dopo aver concluso la sua campagna, che dovrebbe andare in onda domenica mattina.

Trump aveva avvertito in marzo che se avesse perso le elezioni del 2024 ci sarebbe stato un "bagno di sangue" per l'industria automobilistica degli Stati Uniti e per il paese - commenti sui quali Biden e la sua campagna si sono subito gettati, sostenendo che l'ex presidente stava incitando alla violenza politica.

Biden ha a lungo avvertito che Trump è improbabile che riconosca l'elezione se perde, rendendo la questione della protezione della democrazia un pilastro centrale della sua campagna del 2024. In un discorso dal Oval Office dello scorso mese in cui spiegava la sua decisione di concludere la sua campagna, Biden ha cercato di contrapporre il rifiuto di Trump di accettare i risultati delle elezioni alle sue decisioni di ritirarsi come candidato democratico.

"Senti, non sono il tipo che dice che vuole essere un dittatore dal giorno uno. Non sono il tipo che rifiuta di accettare i risultati delle elezioni. Non sono il tipo che dice che non accetterà automaticamente i risultati di questa elezione. Non puoi amare il tuo paese solo quando vinci."

Da allora, il presidente è stato principalmente fuori dalla vista con un programma pubblico limitato. A parte i commenti sull'annuncio di uno scambio di prigionieri con la Russia e sul benvenuto di quegli americani a casa e un breve viaggio in Texas per celebrare il anniversario della legge sui diritti civili e per piangere la morte della defunta rappresentante Sheila Jackson Lee, Biden non ha avuto eventi pubblici dal termine della sua campagna, cedendo principalmente la copertura dei media alla vicepresidente Kamala Harris, che ha sostenuto.

Biden ha anche avvertito mercoledì che Trump si stava preparando a contestare i risultati delle elezioni di novembre come aveva fatto nel 2020, compreso il posizionamento di funzionari locali delle elezioni simpatici.

"Senti, quello che stanno cercando di fare ora nei distretti elettorali locali dove le persone contano i voti... stanno mettendo in

