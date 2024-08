Biden designerà il sito della rivolta razziale del 1908 monumento nazionale.

Per due notti di agosto del 1908, una folla bianca pose l'assedio a Springfield, saccheggiando, bruciando e distruggendo indiscriminatamente case e attività commerciali di proprietà nera, in una rivolta razziale che sarebbe diventata nota come il Massacro di Springfield.

Durante la rivolta, due uomini neri furono impiccati e le loro morti alimentarono le richieste di avviare un movimento nazionale per la giustizia politica e razziale che avrebbe portato alla creazione della più antica organizzazione per i diritti civili del paese: l'NAACP.

Biden sarà accompagnato da leader per i diritti civili per commemorare il 116º anniversario delle rivolte, ha dichiarato la portavoce del gabinetto della Casa Bianca Karine Jean-Pierre durante una conferenza stampa del mercoledì.

La designazione del monumento nazionale di Springfield arriva poche settimane dopo che la città si è trovata al centro delle richieste di giustizia razziale dopo che un vicesceriffo bianco ha ucciso Sonya Massey, una donna nera non armata, nella sua casa.

"Abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorare le relazioni razziali, ma non ci arrenderemo", ha detto Kathryn Harris, ex direttore in pensione della Abraham Lincoln Presidential Library and Museum e storico locale, a CNN dopo la morte di Massey.

Harris ha trovato ironico che la capitale dello stato - che si vanta di essere la città natale di "The Great Emancipator" Abraham Lincoln - si trovi nuovamente al centro delle conversazioni nazionali sulla giustizia razziale.

La rivolta del 1908 a Springfield era parte di un modello di violenza bianca contro i neri che oggi potrebbe non essere ampiamente insegnata o riconosciuta.

Poco più di un decennio dopo la rivolta di Springfield, le folle bianche scesero nelle comunità nere delle principali città di tutto il paese durante l'estate del 1919. La serie di rivolte bianche contro i neri mirava principalmente ai veterani neri che tornavano a casa dalla Prima Guerra Mondiale, secondo gli Archivi Nazionali.

Il segretario di campo NAACP James Weldon Johnson battezzò gli eventi la "Estate Rossa" a causa del sangue versato dalle folle bianche nel loro tentativo di rafforzare una gerarchia razziale che era stata messa in discussione durante la Prima Guerra Mondiale.

Più di 100 americani neri furono uccisi a Elaine, nell'Arkansas, in uno dei più cruenti attacchi di quell'estate, secondo gli Archivi Nazionali.

Due anni dopo, una folla bianca a Tulsa, nell'Oklahoma, rase al suolo il distretto di Greenwood, che sarebbe diventato noto come il Massacro razziale di Tulsa. Il quartiere, che i neri avevano battezzato "Black Wall Street", era stato la casa di ricchi imprenditori e medici neri.

Più di un secolo dopo, i superstiti del Massacro di Tulsa hanno fatto appello a una decisione di rigetto della loro causa legale per chiedere risarcimenti. Hanno giurato di continuare la loro lotta fino alla Corte Suprema.

Ma nonostante gli sforzi degli ultimi anni per insegnare la storia delle rivolte razziali in alcune scuole, molti di questi eventi storici e siti continuano a rimanere non riconosciuti, lasciando agli attivisti locali il compito di preservare un capitolo scomodo della storia americana.

Per anni, Teresa Haley, ex presidente del capitolo di Springfield dell'NAACP, ha guidato uno sforzo per preservare e commemorare il Massacro di Springfield attraverso un progetto chiamato Visions 1908.

Nel 2014, gli archeologi locali scoprirono le fondamenta di diverse case distrutte durante le rivolte, ha detto Haley. La decisione dell'amministrazione di dichiarare il sito un monumento nazionale, ha detto, è stata a lungo attesa.

"Le persone di Springfield possono finalmente iniziare a guarire perché è stato un segreto oscuro e profondo di cui nessuno voleva parlare, tranne coloro che erano direttamente colpiti dalle rivolte del 1908 nella comunità nera", ha detto Haley, aggiungendo che sta lavorando per costruire un monumento su un terreno donato dalla città che spera aiuterà a preservare la leggenda della rivolta.

"Permetterà alle persone di dire: 'Mio Dio, questo è successo proprio qui a Springfield, sul terreno su cui mi trovo'. Questa è la storia di Springfield, la storia dell'Illinois e la storia americana".

