Biden avverte la reazione di Trump alla sconfitta

L'ultima sconfitta di Donald Trump alle elezioni si è conclusa con l'assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori incitati. Anche dopo queste elezioni presidenziali, potrebbe esserci violenza, temono i Democratici. Secondo loro, una vittoria di Trump potrebbe rappresentare una minaccia ancora maggiore.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno messo in guardia da una minaccia alla democrazia negli Stati Uniti da parte del candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump. Biden ha dichiarato in un'intervista a CBS, quando gli è stato chiesto se si aspettava un passaggio di poteri pacifico l'anno prossimo: "Non ne sono affatto sicuro se Trump perde". Biden ha continuato, guardando Trump: "Lui dice sul serio. Non lo prendiamo sul serio. Ma è serio riguardo a tutto quel parlare di un bagno di sangue se perdono."

Il presidente si riferiva a un commento controverso di Trump a un evento della campagna di marzo, in cui aveva avvertito di un "bagno di sangue" se non avesse vinto le elezioni. Trump ha poi spiegato che si riferiva all'industria automobilistica degli Stati Uniti.

L'ex presidente Trump è accusato di tentato intervento illegale nelle elezioni in Washington D.C. e in Georgia. Dopo che Biden ha sorprendentemente ritirato la sua candidatura lo scorso mese, la sua vicepresidentessa Kamala Harris è ora la candidata democratica contro Trump.

Harris si riferisce alla dichiarazione del dittatore di Trump

Nel frattempo, la candidata democratica alle presidenziali Harris ha messo in guardia contro un secondo mandato per Trump. Si è riferita a una dichiarazione di Trump secondo cui sarebbe diventato un dittatore "dal primo giorno" dopo una vittoria alle elezioni di novembre, e a una dichiarazione del presidente uscente sulla sospensione della Costituzione. "Chiunque proponga di sospendere la Costituzione degli Stati Uniti non dovrebbe mai più avere l'opportunità di stare dietro il sigillo del Presidente degli Stati Uniti", ha dichiarato Harris a un evento della campagna a Eau Claire, Wisconsin. Ha invitato le persone negli Stati Uniti a respingere "caos, paura e odio".

Trump, che ha perso le elezioni presidenziali del 2020 contro Biden, continua a sostenere falsamente di essere stato defraudato di un secondo mandato per brogli elettorali. "Un'enorme frode di questa portata e scala consente la sospensione di tutte le regole, i regolamenti e gli articoli, anche quelli della Costituzione", ha scritto Trump all'epoca sulla sua rete online Truth Social.

I sostenitori di Trump hanno assaltato il Campidoglio, il seggio del Parlamento, a Washington dopo la sua sconfitta contro Biden. Lì, il Congresso si era riunito per confermare formalmente la vittoria di Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Trump aveva precedentemente incitato i suoi sostenitori con accuse infondate di avergli rubato la vittoria attraverso un vasto broglio. Trump è stato accusato in due casi - in un tribunale federale di Washington e dal sistema giudiziario dello stato

