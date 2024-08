- Biden avverte della reazione di Trump in caso di sconfitta elettorale

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è preoccupato per la possibile reazione di Donald Trump nel caso in cui il repubblicano perda le elezioni presidenziali di novembre. Non è "affatto sicuro" che ci sarà un pacifico passaggio di poteri in quel caso, ha risposto in un'intervista alla rete televisiva statunitense CBS News. Biden si riferiva al commento di Trump "bloodbath" di marzo, quando l'ex presidente aveva detto in un evento di campagna: "Se non sarò eletto, ci sarà un bagno di sangue". Nell'intervista, il presidente degli Stati Uniti ha detto di Trump: "Lui dice quello che pensa. Non lo prendiamo sul serio. Lo pensa davvero". Biden ha aggiunto che non si può amare il proprio paese solo quando si vince. CBS News ha pubblicato estratti dell'intervista il 13 settembre (ora locale). L'intera intervista andrà in onda domenica. Alle elezioni del 2020, Trump non aveva accettato la sua sconfitta. Quando il Congresso si è riunito a gennaio 2021 per confermare formalmente la vittoria di Biden, i sostenitori di Trump hanno assaltato il Campidoglio a Washington. Il repubblicano aveva incitato i suoi sostenitori con false affermazioni secondo cui la sua vittoria elettorale era stata rubata attraverso un vasto broglio. Pochi giorni fa, Trump è stato oggetto di un tentato assassinio. Un 20enne ha aperto il fuoco durante un evento di campagna nello stato americano della Pennsylvania e ha ferito il 78enne all'orecchio. Un membro del pubblico è morto e due sono rimasti gravemente feriti. Le forze di sicurezza hanno ucciso l'attentatore.

Nonostante il tentato assassinio su Trump di recente, CBS News ha riferito che i suoi commenti sulla possibile agitazione se perde le elezioni ancora una volta stanno causando preoccupazione tra gli ambienti politici. La risposta di Biden al commento di Trump "bloodbath" durante l'intervista di CBS News ha ribadito la sua convinzione nell'importanza di accettare pacificamente i risultati delle elezioni.

