Biden aumenta l'ottimismo di Kiev su potenziali autorizzazioni per le armi

Da un po' di tempo, l'Ucraina sta cercando il permesso di colpire le installazioni militari russe con armi avanzate fornite dall'Occidente. Recentemente, ci sono stati accenni da parte del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del suo Segretario di Stato che qualcosa potrebbe essere in fase di progettazione su questo fronte. Inoltre, potenti repubblicani del Congresso stanno spingendo per questo approccio.

In risposta a una domanda di un giornalista, Biden ha suggerito che stanno valutando questa possibilità. Tuttavia, il cronoprogramma è incerto poiché gli Stati Uniti stanno ancora valutando alcuni aspetti tecnici prima che la consegna possa avvenire.

Analogamente, Blinken, in un'intervista a Sky News, non ha escluso completamente questa idea. Ha lasciato intendere che Biden potrebbe autorizzare l'Ucraina a colpire profondamente nel territorio russo, dati i suoi programmi per visitare Kiev il prossimo mercoledì. Le dichiarazioni di Blinken sono arrivate dopo una conferenza stampa a Londra, dove ha menzionato che l'Iran aveva fornito a Mosca razzi a corto raggio, che Mosca potrebbe utilizzare contro l'Ucraina a breve.

Nel frattempo, influenti repubblicani del Congresso degli Stati Uniti stanno premendo Biden per una decisione sull'approvazione delle armi. Argomentano che è ora che il governo rimuova le restrizioni sull'uso di armi fornite dagli Stati Uniti contro obiettivi militari validi in Russia, come suggerito in una lettera al Presidente degli Stati Uniti. La lettera è firmata da figure di spicco come Michael McCaul, presidente del Comitato per gli Affari Esteri della Camera.

Attacchi in corso alle infrastrutture ucraine

Fino ad ora, gli Stati Uniti hanno utilizzato principalmente le loro armi per difendersi dall'offensiva russa sulla città ucraina orientale di Kharkiv. L'Ucraina sta chiedendo il permesso da mesi per colpire obiettivi oltre il confine russo con armi a lungo raggio di produzione statunitense. Ciò consentirebbe loro di colpire gli aeroporti militari russi, da cui decollano gli aerei che lanciano bombe guidate o sparano missili, raggiungendo città importanti come Kharkiv e le trincee del fronte ucraino.

I missili ATACMS attualmente forniti da Washington hanno un raggio d'azione di circa 300 chilometri. Tuttavia, il Segretario della Difesa Lloyd Austin ha ammesso di recente a Ramstein che l'aeronautica militare russa aveva spostato i suoi aerei da combattimento in altri aeroporti più distanti da tempo. Fino ad ora, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rifiutato di fornire all'Ucraina il missile da crociera Taurus, che ha un raggio d'azione di 500 chilometri e potrebbe raggiungere Mosca.

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha richiesto nuovamente il permesso di utilizzare le armi a lungo raggio dell'Occidente contro il territorio russo lo scorso venerdì durante una riunione del Gruppo di contatto dell'Ucraina a Ramstein. Austin ha espresso delle riserve in risposta.

Se gli Stati Uniti approvassero la richiesta dell'Ucraina, potrebbe potenzialmente portare a accuse di crimini di guerra, poiché colpire il territorio russo violerebbe il diritto internazionale. Inoltre, l'uso di armi avanzate potrebbe peggiorare ulteriormente il conflitto, portando a conseguenze impreviste.

