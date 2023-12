Biden aumenta la pressione su AMLO, mentre l'aumento delle frontiere infiamma un problema politico di vecchia data

Biden ha parlato con il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador giovedì mattina, mentre gli Stati Uniticercano ulteriore assistenza per ridurre il numero di migranti che arrivano al confine tra Stati Uniti e Messico. La telefonata giunge in un momento politicamente delicato per Biden, che ha più volte affrontato il problema dell'ondata di migranti alimentata dal deterioramento delle condizioni dell'emisfero occidentale.

La sicurezza delle frontiere - che rimane un punto debole per Biden nel 2024 - è stata in primo piano questo mese, quando i negoziatori del Senato hanno cercato di raggiungere un accordo sull'immigrazione legato alla richiesta di supplemento per la sicurezza nazionale dell'amministrazione. Questi colloqui si sono arenati, impedendo a Biden di ottenere ulteriori aiuti all'Ucraina e a Israele entro la fine dell'anno. La richiesta della Casa Bianca includeva anche 14 miliardi di dollari per la sicurezza delle frontiere.

L'ex presidente Donald Trump, nel frattempo, ha inasprito la sua già virulenta retorica anti-immigrati e il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha intensificato il trasporto di migranti verso le città guidate dai democratici facendo volare i migranti a Chicago, che ospiterà la Convention nazionale democratica la prossima estate.

Nel complesso, la situazione sottolinea le difficoltà che si prospettano per Biden, che deve affrontare le critiche dei repubblicani che sostengono che sia lui il responsabile della crisi al confine, dei democratici che sostengono che si possa fare di più per gestire l'ondata di migranti e dei progressisti che si oppongono a misure di confine rigorose.

I funzionari dell'amministrazione Biden hanno ripetutamente citato il movimento record di migranti attraverso l'emisfero occidentale come un problema regionale che richiede l'aiuto di più partner. Ma nonostante una serie di misure adottate dagli Stati Uniti per cercare di frenare il flusso di migranti, migliaia di persone sono arrivate al confine meridionale degli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni, più di 10.000 migranti hanno attraversato illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico ogni giorno - numeri che non si vedevano da giorni prima dell'abolizione di una restrizione dell'era Covid, nota come Titolo 42, che permetteva alle autorità di respingere i migranti al confine. La mancanza di capacità e di risorse per affrontarli si sta traducendo nel tipo di scenario che un tempo i funzionari statunitensi avevano previsto, ma che speravano non si materializzasse.

Sotto l'amministrazione Biden, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha preso in considerazione diversi scenari e ha pianificato un'ondata di arrivi al confine meridionale degli Stati Uniti fino a 16.000-18.000 persone al giorno, prima dell'abolizione delle restrizioni al confine dell'era Covid, che i funzionari temevano avrebbe provocato un'ondata di arrivi.

"Potremmo avere - e sostenere - un paio di giorni con 12.000 arrivi", ha dichiarato alla CNN un ex funzionario della Sicurezza Nazionale.

"Ma la realtà è che un flusso sostenuto di 12.000-14.000 incontri è quello che abbiamo stabilito avrebbe messo in crisi il sistema. Qualsiasi cosa al di là di questa soglia ha dato il via a una significativa sollecitazione delle risorse e della detenzione. In definitiva, sapevamo che stavamo superando le capacità del DHS", ha detto l'ex funzionario. "Si romperà".

Ciò che rende questo momento particolarmente impegnativo, dicono i funzionari, è che più settori lungo il confine meridionale degli Stati Uniti sono sovraccarichi, rendendo più difficile decomprimere le aree del confine che sono alle prese con grandi gruppi di migranti.

"Quando si hanno più settori e non si riesce a decomprimere perché i luoghi in cui normalmente si decomprime sono sovraccarichi, è insostenibile", ha dichiarato l'ex capo della polizia di frontiera statunitense Raul Ortiz.

Un funzionario della Sicurezza Nazionale ha sottolineato che la situazione al confine tra Stati Uniti e Messico, dove il personale viene spostato per cercare di assorbire il flusso di migranti e migliaia di persone sono in attesa di essere processate, è vicina a un "punto di rottura".

Le nazionalità e le caratteristiche demografiche dei migranti hanno sempre rappresentato una sfida per le autorità, perché non ci sono abbastanza spazi di detenzione o voli di rimpatrio per coloro che non hanno i requisiti per l'asilo.

Secondo i funzionari di frontiera, l'ondata è guidata da agenzie di viaggio pseudo-legittime e da reti di trasporto organizzate che pubblicizzano i viaggi verso il confine meridionale degli Stati Uniti e, in ultima analisi, collegano i migranti ai contrabbandieri.

Questa settimana, ci sono stati più di 26.000 migranti sotto la custodia della Dogana e della Protezione delle Frontiere, quasi 10.000 persone in più rispetto alla capacità.

Abbott ha approfittato del crescente numero di arrivi al confine, trasportando i migranti che sono stati processati e rilasciati in attesa delle procedure di immigrazione in città come New York, Washington, Denver e Chicago. La mossa, anche se guidata da Abbott, è stata un punto di contesa tra i funzionari democratici e la Casa Bianca, in quanto le città sono alle prese con un afflusso di arrivi.

Abbott ha intensificato i suoi sforzi mercoledì, quando lo Stato ha fatto volare i migranti a Chicago. Il volo è partito da El Paso per Chicago con 120 passeggeri.

Giovedì la Casa Bianca ha criticato Abbott per aver trasportato i migranti a Chicago, definendola una "trovata politica" che "si aggiunge alla sua serie di politiche estreme che cercano di demonizzare e disumanizzare le persone".

"Ancora una volta, il governatore Abbott sta dimostrando quanta poca considerazione o rispetto abbia per gli esseri umani", ha detto il portavoce della Casa Bianca Angelo Fernandez Hernandez in una dichiarazione alla CNN.

"Il governatore Abbott lascia i migranti sul ciglio della strada nel cuore dell'inverno, installa filo spinato rendendo più pericoloso il lavoro della polizia di frontiera e promuove leggi estreme che renderanno le comunità del Texas meno sicure. Il governatore Abbott non è interessato alle soluzioni, cerca solo di usare le persone come pedine politiche", ha aggiunto.

Fonte: edition.cnn.com