Biden assume un ruolo di primo piano come sostenitore chiave di Harris durante le loro campagne separate.

In Pennsylvania, cruciale per Harris, Biden ha parlato a un incontro a Philadelphia organizzato dai leader delle università storicamente nere. Per la quarta volta in una settimana, Biden ha iniziato il suo discorso riconoscendo Harris, la sua precedente candidata alla vicepresidenza che ora è la protagonista.

"Vogliamo essere chiari," ha detto Biden alla folla che ha acclamato in segno di approvazione. "Ho un debole per Kamala!"

Nel frattempo, Harris ha interagito con un importante settore democratico dietro le quinte: i sindacati. La vicepresidente ha avuto una discussione privata con i membri ordinari del prestigioso sindacato Teamsters, che non hanno ancora ufficialmente sostenuto un candidato in attesa di ulteriori dettagli sulle politiche di ciascun candidato riguardo al lavoro organizzato.

La strategia tattica impiegata da Harris e Biden, secondo i loro collaboratori, è intenzionale.

"Dobbiamo giocare sia in difesa che in attacco," ha detto un collaboratore di Harris a CNN.

Harris sta cercando di mantenere un equilibrio delicato. Vuole abbracciare le popolari politiche dell'era Biden mentre evidenzia il suo ruolo nel portare nuova leadership sulla scena, poiché i tassi di approvazione del suo predecessore sono stati negativi per tutto il suo mandato. Sulla strada per le campagne e nei dibattiti, ora sottolinea la sua agenda politica distinta, distinguendosi dall'amministrazione attuale.

Da quando Harris è salita in cima al biglietto, Biden e Harris hanno condiviso una piattaforma ufficiale almeno quattro volte. Tuttavia, hanno condiviso un palcoscenico di campagna solo una volta, e questo potrebbe diventare una rarità in futuro. Il giorno del lavoro, sono apparsi insieme in una sala sindacale di Pittsburgh per un vivace rally incentrato sui problemi della classe lavoratrice.

Mentre il pubblico ha mostrato apprezzamento per entrambi, la luce della ribalta sembrava favorire Biden di più. Grida di "Grazie, Joe" risuonavano durante il suo discorso. Nonostante il tempo di parola uguale, Biden ha parlato per 10 minuti in più. Inoltre, la motorizzata e l'aereo di Biden sono partiti prima di quelli di Harris, seguendo il protocollo normale per il presidente.

Evitando tali interazioni imbarazzanti, dividere i ruoli ha anche i suoi vantaggi. Possono coprire un'area più ampia e possono ospitare più partecipanti. Harris può riempire arene da diecimila posti, mentre gli eventi di Biden sono generalmente più piccoli. Ad esempio, a Pittsburgh, dove hanno condiviso un palcoscenico, l'evento ha raggiunto la sua massima capacità di 600 persone.

Ci sono stati, however, momenti in cui la differenza tra Biden e Harris è diventata evidente. Un esempio è stato il dibattito in cui Trump ha attaccato Harris, dicendo: "Sta cercando di prendere le distanze da Biden. 'Non conosco il tipo,' dice. È Biden".

Harris ha risposto in un modo che ha avuto un impatto oltre il suo avversario repubblicano.

"Non sono Joe Biden, e non sono nemmeno Donald Trump. Quello che offro è una nuova generazione di leadership per il nostro paese," ha dichiarato.

Biden non ha mostrato risentimento per le azioni di Harris, che molti hanno visto come un fallimento notevole nel suo stesso dibattito contro Trump. Anche quando Harris ha superato le sue prestazioni nel dibattito, Biden ha espresso solo orgoglio per la sua prestazione, identificandola come un altro traguardo per lui.

Consegnando il biglietto democratico a Harris, Biden ha guadagnato più libertà in altri aspetti della sua vita. Ha assistito al dibattito dalla sua stanza al JW Marriott Essex House a New York, partecipando al compleanno della sua nipote sull'East Side di Manhattan - un lusso che non avrebbe goduto se fosse ancora il candidato.

Un giorno dopo, mentre commemorava l'11 settembre in una caserma dei pompieri della Pennsylvania, ha umoristicamente indossato un cappello "Trump 2024" offerto da un sostenitore dell'ex presidente. Questa situazione ha avuto un impatto diverso da quello che avrebbe avuto se Trump fosse stato il suo rivale.

Alla interazione della caserma dei pompieri, il sostenitore di Trump ha chiamato Biden un "vecchio fusto", ma il momento ora sembrava allegro data la età di Biden non domina più la conversazione sulla campagna.

Molti politici del passato hanno adottato questa strategia di dividere la campagna elettorale. Nel 2000, il vicepresidente Gore ha cercato di prendere le distanze dal presidente Clinton coinvolto in uno scandalo mentre correva contro George W. Bush. E nel 2020, Biden e l'ex presidente Obama non sono apparsi insieme fino alle ultime settimane della corsa.

Gli aiutanti affermano che Biden può ancora contribuire significativamente al voto della Pennsylvania e ha discusso un tour dello stato con il suo governatore.

Biden è probabile che sia uno dei molti alti profili surrogate per la campagna di Harris prima delle elezioni. In modo particolare, Obama e sua moglie, Michelle, insieme a Bill e Hillary Clinton, sono attesi per fare campagna per Harris prima del giorno delle elezioni.

Integrare Biden con la rosa di altre figure democratiche di spicco sarà un compito delicato, un insider ha ammesso, ma uno che la campagna è entusiasta di intraprendere.

E Biden rimane impegnato a promuovere inconsciamente.

Parlando alla colazione per l'eccellenza nera della Casa Bianca venerdì, Biden ha espresso il suo entusiasmo apertamente, facendo riferimento alla possibilità che Harris diventi la prima presidente donna nera.

"Kamala non è potuta venire oggi, è attualmente in viaggio," ha condiviso Biden con la folla sulla South Lawn della Casa Bianca. "È sempre al nostro fianco. La supporteremo sempre."

