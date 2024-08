Biden assicura assistenza per le capacità di difesa aerea dell'Ucraina

Gli appelli persistenti di Zelensky per ulteriori armi e munizioni hanno trovato eco a Washington. Gli Stati Uniti svelano un nuovo pacchetto militare per l'Ucraina, con l'accento sull'aiuto d'emergenza per la difesa aerea. C'è la possibilità di attacchi russi intensificati nel fine settimana, rendendo questo particolare periodo di preoccupazione.

Il Presidente Biden ha promesso ulteriori sostegno militare all'Ucraina, specificamente per la difesa aerea. Dopo una conversazione tra Biden e il Presidente ucraino Zelensky, la Casa Bianca ha annunciato questo. Non sono state fornite specifiche riguardo alle implicazioni finanziarie del nuovo aiuto. La dichiarazione ha menzionato "missili per la difesa aerea per proteggere le strutture cruciali dell'Ucraina, equipaggiamento per la difesa dei droni e missili anticarro (...) nonché munizioni per le truppe sul fronte e i sistemi missilistici mobili che li proteggono."

Despite l'aggressiva guerra russa, l'Ucraina rimane una "nazione libera," ha affermato Biden. E alla fine del conflitto, l'Ucraina sarà "libera, autonoma e indipendente." "La Russia non trionferà in questo conflitto," ha sottolineato Biden. "Il popolo ucraino indipendente trionferà - e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner staranno al loro fianco ogni passo del cammino."

Gli Stati Uniti sono l'alleato militare principale dell'Ucraina, avendo già impegnato oltre 55 miliardi di dollari in aiuti dal'inizio del 2022 dopo l'invasione russa. Insieme agli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania contribuiscono significativamente all'aiuto militare internazionale a Kyiv.

In precedenza, il Presidente ucraino Zelensky aveva fatto un appello urgente ai partner internazionali dell'Ucraina nel suo discorso notturno, chiedendo un sostegno militare immediato. "I soldati al fronte combattono con granate e attrezzature usurate, non con parole come 'domani' o 'presto'," si è lamentato Zelensky. Secondo lui, l'Ucraina cerca pacchetti di armi o equipaggiamento "che erano stati promessi e concordati ma ancora da consegnare." Non ha rivelato le identità dei "fornitori" in ritardo.

Preoccupazioni per gli attacchi in aumento a Kyiv

Simultaneamente, c'è preoccupazione che la Russia possa intensificare i suoi attacchi vicino al Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che si celebra questo sabato. Il Ministero degli Esteri tedesco integra il suo avviso di viaggio per l'Ucraina, avvertendo di possibili intensificati attacchi con razzi e aerei su aree popolate, in particolare Kyiv. Già, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv ha emesso un avviso di rischio aumentato per gli attacchi aerei russi nel fine settimana. Il 24 agosto segna l'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Questa occasione ha un significato maggiore per gli ucraini da quando è iniziato il conflitto in Ucraina più di due anni e mezzo fa.

Le forze russe detengono circa un quinto del paese e avanzano alla ricerca di ulteriori guadagni territoriali. Recentemente, l'Ucraina ha lanciato una controffensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk.

L'Unione Europea, riconoscendo l'urgenza della situazione, ha promesso ulteriori aiuti militari all'Ucraina per potenziare le sue capacità di difesa aerea. Questa decisione è stata presa in risposta agli appelli di Zelensky per il sostegno internazionale, posizionando l'Unione Europea come un giocatore chiave nell'aiutare l'Ucraina durante questo momento critico.

Mentre l'Unione Europea contribuisce allo sforzo internazionale, gli Stati Uniti, essendo l'alleato militare principale dell'Ucraina, continuano a fornire un sostegno finanziario e militare significativo per aiutare l'Ucraina a difendere la sua sovranità.

