Biden apre la campagna elettorale per il 2024 con un discorso previsto per il 6 gennaio vicino a Valley Forge

La campagna di gennaio, che comprenderà anche eventi separati per la vicepresidente Kamala Harris, segna le prime apparizioni pubbliche di Biden nella campagna del 2024, dopo aver trascorso la maggior parte dell'anno scorso in viaggio per eventi ufficiali della Casa Bianca e raccolte di fondi politici a porte chiuse. Questo avviene mentre i funzionari della campagna sono desiderosi di aumentare il contrasto con Trump, che considerano il probabile candidato repubblicano, mentre le primarie del GOP iniziano questo mese.

Sabato, nel terzo anniversario dell'insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, Biden si recherà nello stato di battaglia della Pennsylvania per tenere un discorso vicino a Valley Forge, il sito storico della Guerra di Rivoluzione che ospitò George Washington e l'esercito continentale quasi 250 anni fa.

"Il Presidente spiegherà direttamente che la democrazia e la libertà, due idee potenti che hanno unito le 13 colonie e per le quali generazioni nel corso della storia della nostra nazione hanno combattuto e sono morte a pochi passi dal luogo in cui si troverà sabato, rimangono centrali nella lotta che stiamo conducendo oggi", ha dichiarato Quentin Fulks, vice direttore della campagna elettorale di Biden-Harris.

Lunedì il presidente si recherà a Charleston, nella Carolina del Sud, per parlare alla Mother Emanuel AME Church, una chiesa storicamente nera dove nove persone sono state uccise dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco su un gruppo di studio della Bibbia nel 2015.

"Che si tratti dei suprematisti bianchi che scendono nella storica città americana di Charlottesville, dell'assalto alla capitale della nostra nazione il 6 gennaio o dell'omicidio di un suprematista bianco a Mother Emanuel quasi nove anni fa, l'America è preoccupata per l'aumento della violenza politica e determinata a contrastarla", ha aggiunto Fulks.

Sabato la Harris si recherà in South Carolina per tenere un discorso al ritiro annuale della Società Missionaria Femminile della Chiesa Episcopale AME del 7° distretto a Myrtle Beach. Lo Stato ha contribuito a rivitalizzare la campagna per le primarie di Biden nel 2020 e le primarie del 3 febbraio saranno un test fondamentale per gli elettori neri.

Alla fine del mese, Harris commemorerà il 51° anniversario della sentenza Roe v. Wade dando il via a un tour sulle libertà riproduttive in Wisconsin, mentre la campagna cerca di fare dei diritti all'aborto un punto centrale delle sue argomentazioni.

Si prevede che gli eventi politici di Biden aumenteranno di ritmo nei prossimi mesi, anche se i funzionari non hanno specificato la frequenza con cui si recherà in campagna elettorale nell'immediato futuro. Si prevede che la campagna trascorrerà i primi mesi del 2024 intensificando le operazioni, tra cui l'assunzione di un maggior numero di dirigenti negli Stati di battaglia questo mese, con l'obiettivo di operare a "pieno ritmo" entro l'inizio dell'estate. Il team di Biden dovrebbe anche annunciare una nuova campagna pubblicitaria prima del viaggio di Biden in Pennsylvania questa settimana.

Le mosse giungono mentre il team di Biden sta cercando di spostare l'ago della bilancia con gli elettori scettici, dato che alcuni sondaggi hanno mostrato il presidente in svantaggio su Trump in ipotetici testa a testa. I responsabili della campagna sostengono da tempo che i primi sondaggi non sono predittivi dell'esito finale e che la scelta che gli elettori dovranno affrontare diventerà più chiara man mano che un numero maggiore di persone inizierà a concentrarsi sulla posta in gioco nel 2024.

"Quando Joe Biden si è candidato alla presidenza quattro anni fa, ha detto che stiamo combattendo per l'anima dell'America. E mentre guardiamo al novembre 2024, lo siamo ancora. La minaccia che Donald Trump ha rappresentato nel 2020 per la democrazia americana si è aggravata negli anni successivi", ha dichiarato Julie Chavez Rodriguez, responsabile della campagna Biden-Harris. "La scelta per gli elettori l'anno prossimo non sarà semplicemente tra filosofie di governo concorrenti. La scelta per il popolo americano nel novembre 2024 riguarderà la protezione della nostra democrazia e delle libertà fondamentali di tutti gli americani".

I funzionari hanno dichiarato di essere preparati anche alla possibilità che un altro candidato emerga come candidato del GOP, ma hanno sostenuto che il campo repubblicano ha abbracciato pienamente l'approccio e il programma di Trump.

"Il campo 2024 ha chiarito più volte che non si limita ad accettare, ma dà il suo pieno appoggio alla retorica e alle azioni anti-democratiche e anti-libertà di Donald Trump", ha detto Chavez Rodriguez.

Chavez Rodriguez ha anche riconosciuto i margini ristretti delle elezioni del 2024, quando la CNN gli ha chiesto quali risorse dovrà impiegare la campagna per far fronte alla concorrenza di candidati di terze parti che si prevede continueranno a correre e potrebbero sottrarre elettori critici per gli sforzi di rielezione del presidente.

"Sappiamo che sarà un'elezione molto combattuta e che il Presidente e il Vicepresidente hanno diverse possibilità di vittoria. La nostra campagna continuerà a concentrarsi sul coinvolgimento dei loro elettori, sulla persuasione dei nostri persuasori e sulla costruzione della coalizione che ha portato il Presidente e il Vicepresidente alla Casa Bianca nel 2020", ha dichiarato Rodriguez.

La campagna ha anche sottolineato gli investimenti che sta facendo per comunicare con gli elettori, compresi quelli neri e ispanici, nonostante alcuni segnali di tensione all'interno di parti chiave della sua coalizione. Tuttavia, a fronte del calo del sostegno a Biden tra gli elettori di queste due fasce demografiche, Fulks non ha voluto dire se la campagna fosse preoccupata, ma che i viaggi di Biden e Harris in South Carolina servono a "mettere in pratica ciò che predichiamo".

"Quando si tratta di elettori di colore, e se siamo preoccupati, la nostra campagna si è impegnata a fare tutto il necessario per comunicare con le comunità di colore il prossimo autunno e assicurarsi che si presentino alle urne", ha detto Fulks ai giornalisti.

Ha aggiunto che la campagna ha cercato di investire prima e più che mai nella comunicazione con questi elettori attraverso la pubblicità politica e le prime iniziative di organizzazione.

"Questo manda un chiaro segnale: non aspetteremo di paracadutarci in queste comunità all'ultimo minuto per chiedere il loro voto. Ci guadagneremo il loro voto", ha detto, proseguendo: "Gli elettori di colore sono quelli che hanno la posta in gioco più alta in queste elezioni e dobbiamo assicurarci che ognuno di loro capisca la scelta che ha davanti".

