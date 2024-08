BGH raccoglie una clausola di esclusione nell'assicurazione malattia di viaggio

Guardare nei dettagli può valere la pena. Anche se una clausola elenca diversi esempi che escludono la copertura assicurativa, potrebbe non reggere legalmente. Ad esempio, questo può essere il caso con le clausole relative alla salute.

In materia di clausole assicurative, i consumatori devono capire esattamente quando la copertura assicurativa è esclusa. Pertanto, è utile esaminare i dettagli. Una clausola genericamente formulata in un'assicurazione sulla salute per viaggi internazionali che esclude la copertura per "patologie preesistenti" è stata considerata incerta dalla Corte Federale di Giustizia (BGH) di Karlsruhe - e quindi nulla. (Caso No.: IV ZR 129/23)

Secondo il BGH, non è sufficiente che una clausola sia formulata in modo che un assicurato medio la comprenda. Nel caso delle cosiddette clausole di esclusione, i svantaggi e i carichi devono essere spiegati il più chiaramente possibile, in modo che gli interessati possano comprendere l'ambito restante dell'assicurazione.

Esempi troppo vaghi

Il BGH ha criticato nella sua sentenza che nel caso specifico non era chiaramente definito quale patologia medica porta alla perdita della copertura. C'era solo un elenco parziale di esempi - ad esempio, se una persona ha avuto un ricovero in ospedale negli ultimi 12 mesi o ha ricevuto la diagnosi "incurabile" e/o "cronica".

Ciò rende difficile per gli assicurati "riconoscere sufficientemente quali altre 'patologie' sono coperte dall'esclusione e quali no". Gli esempi si riferiscono solo parzialmente a patologie gravi. Inoltre, non vengono stabiliti requisiti uniformi per la durata della patologia. Gli assicurati non possono quindi capire quali altre patologie, non coperte da nessuno degli esempi, porterebbero anche alla non applicazione della copertura assicurativa.

Nel caso specifico, si trattava di condizioni generali di assicurazione. Il fornitore aveva concluso un contratto di assicurazione di gruppo, inclusa l'assicurazione sulla salute per viaggi internazionali, con una banca, a beneficio dei titolari di carte di credito.

I consumatori dovrebbero fare attenzione alle specifiche delle clausole di esclusione assicurative, poiché una formulazione vaga dell'esclusione per "patologie preesistenti" in un'assicurazione sulla salute per viaggi internazionali è stata giudicata incerta e nulla dalla Corte Federale di Giustizia (BGH). Per evitare tali problemi, è essenziale comprendere esattamente quando la copertura assicurativa è esclusa.

Leggi anche: