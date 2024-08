- BGH conferma l'assoluzione dopo un'operazione di polizia mortale

In un'intervento fatale della polizia a Mannheim due anni fa, la Corte Suprema (BGH) ha confermato l'assoluzione di uno degli agenti decisa dalla corte regionale competente. Nel marzo scorso, la corte aveva stabilito che le azioni dei due agenti accusati in maggio 2022 sulla piazza del mercato erano essentially giustificate. Uno degli agenti è stato assolto, mentre il suo collega è stato condannato a una multa di 6.000 euro. La Corte Suprema di Karlsruhe non ha ancora deciso sull'appello della parte civile riguardo all'agente condannato, secondo un portavoce.

Anche se la vittima mentalmente instabile non sarebbe morta senza l'intervento violento dei due agenti di polizia, il giudice presidente della Corte Regionale di Mannheim ha detto in quel momento. Il 47enne paziente dell'Istituto Centrale per la Salute Mentale di Mannheim (ZI) si trovava, secondo il suo medico, in uno stato psicologico eccezionale quel giorno. Il medico aveva chiamato la polizia perché temeva che il paziente potesse fare del male a se stesso.

Pericolo per la sicurezza pubblica

Gli agenti di polizia erano non solo autorizzati, ma obbligati a riportare il paziente cardiopatico al ZI contro la sua volontà. Dal punto di vista della legge sulla polizia, c'era un pericolo per la sicurezza pubblica e l'ordine. Gli agenti erano anche autorizzati a difendersi dagli attacchi della vittima successiva.

Su vari video, inclusi quelli delle telecamere di sorveglianza, si può vedere come uno degli agenti afferra la vittima successiva e come l'uomo si libera prima di essere sopraffatto. L'agente porta l'uomo a terra insieme al suo collega, lo tiene fermo con il ginocchio e lo colpisce in viso con i pugni. L'uomo sopraffatto sanguina dal naso e rimane a terra.

L'uomo è morto in ospedale - secondo un rapporto della difesa, a causa di arresto cardiaco successivo al fallimento della circolazione.

Lesioni personali in servizio

Tuttavia, la corte regionale ha condannato uno degli agenti coinvolti, un ispettore di polizia di allora 27enne, per lesioni personali in servizio a 120 giorni di detenzione a 50 euro al giorno. Aveva colpito l'uomo a terra altre quattro volte con il pugno. La corte ha stabilito che questi colpi non erano "un'azione difensiva necessaria".

Le parti civili hanno criticato aspramente la sentenza in quel momento. L'uomo era una persona spaventata e confusa che stava cercando di fuggire da una situazione minacciosa e incomprensibile e che non è stata aiutata in seguito, ha detto uno dei due avvocati delle parti civili.

