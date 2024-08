Beyoncé introduce un whisky, ispirandosi al suo bisnonno che faceva il liquore.

Sembra che avesse in mente un particolare marchio ora.

Di martedì, la 32 volte vincitrice del Grammy ha annunciato la sua ultima impresa: un whiskey di lusso creato in collaborazione con il suo bisnonno del proibizionismo.

Questa collaborazione è un progetto congiunto tra Beyoncé e Moët Hennessy, la divisione di spirits del conglomerato di lusso LVMH, che gestisce numerosi marchi di vini, champagne e spiriti come Veuve Clicquot e Dom Pérignon.

Promettendo un "tocco insolito" per il whiskey americano, la bevanda si chiama SirDavis in onore del bisnonno paterno di Beyoncé, Davis Hogue. Un agricoltore e "moonshiner" del proibizionismo, Hogue nascondeva bottiglie di liquore "nei nodi vuoti dei cedri per gli amici e i parenti da trovare e gustare", secondo un comunicato stampa.

"Quando ho scoperto che mio bisnonno era un uomo di moonshine, ho sentito che la mia passione per il whiskey era destinata", ha dichiarato Beyoncé in una dichiarazione. "SirDavis è il mio modo per onorarlo, connettendoci attraverso una nuova eredità condivisa".

Il sito di SirDavis presenta una lettera scritta a mano da Beyoncé a Hogue, dichiarando che "la tua eredità serve come fonte di ispirazione e motivazione per me".

La ricetta è stata creata da Bill Lumsden, il distillatore responsabile dei single malt scozzesi Glenmorangie e Ardbeg di proprietà di LVMH. Con un mash di 51% di segale e 49% di orzo maltato, il whiskey matura in una botte di sherry, come dichiarato nel comunicato stampa.

Il profilo di sapore risultante è descritto come che mette in evidenza sapori di frutti rossi scuri, chiodo di garofano e cannella, offrendo una "sensazione in bocca elegante e texture simile ai whiskies giapponesi e scozzesi".

LVMH ha rivelato che Beyoncé è stata heavily coinvolta nella progettazione della bottiglia, che sfoggia un logo di cavallo bronzeo che rappresenta le radici texane della cantante nata a Houston.

Although described as "years in the making", this move aligns with Beyoncé's recent "cowboycore" public image. Her public persona, "Cowboy Carter", as well as the preceding record "Renaissance", both featured images of Beyoncé on a horse, with whiskey lyrics surfacing in both records.

SirDavis marks Beyoncé's latest business venture, joining her recently expanded empire, which includes a fragrance (Cé Noir) and a line of haircare products (Cécred). The 42-year-old singer also oversees Parkwood Entertainment, which includes Ivy Park, an athleisure clothing line, among its subsidiaries.

Beyoncé joins a long line of celebrities venturing into the luxury drinks market in recent years, including Drake, Dwayne Johnson, George Clooney, and even her own husband Jay-Z, who sold a 50% stake in his champagne brand, Armand de Brignac, to LVMH in 2021.

Moët Hennessy, in turn, hopes to secure a larger share of the booming $5.1-billion US whiskey market. Whiskey now makes up 62% of American spirits exports, and the number of distillers has grown from 35 two decades ago to 2,600 in 2023.

SirDavis will be available in the U.S. and at selected stores in London, Paris, and Tokyo from September, costing approximately $89.

