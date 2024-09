Beyoncé discute di dare la priorità alla sua tranquillità e fornisce ragioni dietro l'assenza di accompagnamenti visivi di 'Cowboy Carter' e 'Renaissance'.

La popolare figura grazia la copertina di GQ dell'ottobre, protagonista di un articolo intitolato, "L'imprenditorialità di Beyoncé Knowles-Carter". Beyoncé sta espandendo il suo regno di musica, moda e prodotti per la cura dei capelli con un whiskey chiamato come il suo nonno, SirDavis.

Sta anche riflettendo sulla sua vita e sulla sua carriera.

Con l'uscita del suo ottavo album, "Act II: Cowboy Carter" quest'anno, Beyoncé ha parlato alla pubblicazione, "Sono orgogliosa di ciò che ho realizzato, ma riconosco i sacrifici - miei e della mia famiglia. C'è stato un momento in cui mi sono spinta per rispettare scadenze impossibili, senza tempo per godermi i frutti del mio lavoro. Negli anni '90 non ci insegnavano a priorizzare la salute mentale. Non avevo davvero dei limiti e accettavo tutto. Ma ho pagato i miei debiti più che a sufficienza."

Inizialmente riluttante a far salire la sua figlia dodicenne, Blue Ivy, sul palco durante il Renaissance Tour, la mamma amorevole ha spiegato, "Blue ha talento per la musica e la moda. È una brillante editor, pittrice e attrice. Ha creato personaggi sin da quando aveva tre anni. È una stella in divenire, ma all'inizio non volevo che salisse sul palco. Blue lo voleva per sé, lo prendeva sul serio e se lo è guadagnato. Soprattutto, si è divertita! Noi tutti l'abbiamo vista crescere ogni sera."

Con una carriera che si estende per tre decenni, Beyoncé conosce le sfide del mondo della musica, soprattutto per le giovani donne. Ha parole gentili per alcune artiste in ascesa che continuano la sua eredità.

"Ammiro e rispetto le cantautrici donne che stanno facendo parlare di sé oggi... Raye, Victoria Monet, Sasha Keable, Chloe x Halle e Reneé Rapp. Mi piacciono Doechii e GloRilla, e ho appena scoperto That Mexican OT, è di Houston... È dinamico! Mi piace 'Please Please Please' di Sabrina Carpenter e credo che Thee Sacred Souls e Chappell Roan siano talentuosi e intriganti", ha condiviso.

Ma ha anche parole d'affetto per i classici, menzionando artisti iconici come "Stevie Wonder, Marvin Gaye e i musicisti della Stax".

Beyoncé è diventata una leggenda, in parte, fidandosi del suo intuito. Ha confessato a GQ che questo è il motivo per cui ha resistito alle richieste di video musicali per "Cowboy Carter" e "Renaissance".

"Credevo fosse cruciale, data l'overdose di visivo, per il mondo concentrarsi sulla voce. La musica in sé è sufficiente. I fan da tutto il mondo sono diventati il visivo. Abbiamo tutti sperimentato il visivo in tour."

La carisma della Queen Bey ci permette di diventare i visivi che cerchiamo. Fino ad allora, "L'imprenditorialità di Beyoncé" sembra prospera.

"Ho abbandonato la formula della pop star anni fa", ha detto. "Ho smesso di inseguire ciò che è alla moda e ho iniziato a concentrarmi sulle qualità che migliorano con il tempo e l'esperienza. La grande musica e i messaggi potenti non passeranno mai di moda."

L'impero di Beyoncé si estende oltre la musica e la moda, offrendo intrattenimento attraverso vari canali. Nonostante il suo

Leggi anche: