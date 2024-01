Beyoncé celebra il debutto della composizione di balletto della sorella Solange

Solange ha debuttato mercoledì la sua composizione originale per il New York City Ballet, diventando solo la seconda donna di colore a farlo, dopo Lido Pimienta nel 2021, secondo un rappresentante dei media del balletto.

Beyoncé ha celebrato i risultati e l'abilità artistica della sorella su Instagram durante il fine settimana.

"Mia amata sorella, non ci sono parole per esprimere l'orgoglio e l'ammirazione che ho per te. Sei una visionaria e una persona unica", ha scritto Beyoncé. "Il pezzo che hai composto è fenomenale. Ti amo profondamente".

Nella sua prima collaborazione con un balletto, Solange ha composto l'opera per la ballerina e coreografa Gianna Reisen.

Artista multidisciplinare, la musica di Solange è sempre stata accompagnata da video e film mozzafiato, come il suo album visivo del 2019 "When I Get Home".

Beyoncé ha concluso il suo tributo con un messaggio per tutti coloro che potrebbero mettere in dubbio il talento trasversale della sorella minore.

"Potrei suggerirvi di non scherzare con la mia sorellina", ha scritto.

Fonte: edition.cnn.com