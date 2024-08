Il mondo della produzione e delle vendite di bevande - Bevande alcoliche: Oltre 76 milioni di litri di vodka, whisky e altri prodotti provengono dalla Renania settentrionale-Westfalia.

Lo scorso anno, il settore degli spiriti nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha prodotto circa 76 milioni di litri di alcolici, con un lieve calo rispetto all'anno precedente. Secondo l'Ufficio Statistico dello Stato, la produzione delle dieci aziende valutate è diminuita del 1,2%, pari a un calo di 930.000 litri.

Tuttavia, i ricavi sono aumentati: i ricavi delle bevande distillate industrialmente, come vodka, liquori e schnapps, hanno raggiunto i 115,5 milioni di euro, con un aumento del 11,8% rispetto all'anno precedente. Sono state considerate le aziende con almeno 20 dipendenti. La cifra dei ricavi rappresenta il prezzo di vendita al netto dell'imposta sull'alcol, prima della consegna.

A livello nazionale, nel 2023 sono stati prodotti spiriti del valore di 1,2 miliardi di euro, con un calo del 3,4% rispetto al 2022. Le aziende della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno rappresentato il 9,5% dei ricavi totali in Germania, in aumento rispetto all'8,2% dell'anno precedente.

Per ogni shot di spiriti, sono state vendute una e mezzo litri di bevande non alcoliche.

Il volume di vendita delle bevande non alcoliche nella Renania Settentrionale-Vestfalia lo scorso anno è stato 60 volte superiore alla produzione di spiriti. Come ha spiegato l'ufficio stampa dell'autorità statale, "Nel 2023, sono state vendute circa 1,2 litri di bevande non alcoliche per ogni bottiglia di spiriti prodotta."

