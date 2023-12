La storia in primo piano

Bertrand Piccard: 'Gli unici limiti sono le convinzioni che abbiamo'

L'aviatore pioniere rivela i dettagli del volo da record

Bertrand Piccard spera che Solar Impulse possa stimolare l'adozione di energie rinnovabili

Con un padre oceanografo e un nonno rinomato fisico, l'aviatore svizzero ha continuato la tradizione di esplorazione della sua famiglia.

Nel 1999 Piccard e Brian Jones sono stati i primi uomini a compiere il giro del mondo senza scalo con un pallone aerostatico (il Breitling Orbiter 3), battendo il magnate britannico Richard Branson e l'uomo d'affari americano Steve Fossett.

Quest'anno ha segnato un'altra pietra miliare dell'aviazione, completando il primo giro del mondo con un velivolo a energia solare, il Solar Impulse 2.

Piccard e il suo compagno Andre Borschberg hanno completato il loro epico viaggio lo scorso luglio atterrando ad Abu Dhabi, dopo aver trascorso più di 500 ore in volo e aver percorso più di 26.000 miglia (43.000 chilometri).

Nicki Shields, presentatrice di CNN Supercharged, ha incontrato l'esploratore 58enne in occasione della recente Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Marrakech, in Marocco, dove ha spiegato alcuni dei pericoli che ha affrontato lungo il percorso e come spera che il suo viaggio da record contribuisca ad avvicinare un futuro a combustibili puliti.

CNN: Bertrand, prima di tutto, congratulazioni! È un risultato straordinario. Come ci si sente ad aver circumnavigato il mondo con l'energia solare?

Bertrand Piccard: "Sembra fantascienza. Perché quando si vola, si guarda il sole, si guardano i quattro motori elettrici che girano con le eliche e non c'è rumore, non c'è inquinamento, non c'è carburante e si sa che si può volare per sempre. E pensi: sono già nel futuro. Ma è il presente, sapete. Sono le meraviglie e i miracoli che la tecnologia può realizzare".

CNN: Ci parli del suo viaggio... Mi sembra di capire che lei e Andre Borschberg vi siete alternati nel pilotaggio del Solar Impulse 2?

BP: "Sì, c'era un solo posto in cabina di pilotaggio, quindi Andre ha pilotato alcune tratte, io le altre. Abbiamo condiviso i diversi voli. Andre è partito da Abu Dhabi, poi ci siamo alternati per attraversare l'Asia. Andre ha volato dal Giappone alle Hawaii. Io ho volato fino a San Francisco. Abbiamo condiviso la traversata degli Stati Uniti. Io ho fatto il primo volo attraverso l'Atlantico, lui ha volato in Egitto e io sono atterrato quest'anno a luglio ad Abu Dhabi".

Il giro del mondo in 23 giorni

Solar Impulse 2 ha prodotto 11.000 kWh di energia grazie a 17.000 celle solari montate sui suoi 72 metri di apertura alare. Il volo di 17 tratte ha richiesto un totale di 23 giorni per essere completato nel corso di 16 mesi e ha coperto 26.700 miglia(43.000 chilometri).

CNN: Alcuni voli sono durati diversi giorni: come avete fatto a rimanere svegli?

BP: "Si dormono piccoli momenti di 20 minuti, e poi la sveglia suona perché bisogna controllare che tutto sia a posto. Poi si può tornare a dormire. Nell'ultima tratta, quando ho volato dal Cairo ad Abu Dhabi in tre notti, ho dormito in media 45 minuti a notte".

CNN: Mi viene da piangere: la mancanza di sonno!

BP: "Beh, una volta usciti dalla propria zona di comfort, si possono fare molte più cose. Gli unici limiti sono le convinzioni che abbiamo. Tutte le nostre convinzioni, tutte le condizioni, tutte le certezze, non appena ci si libera di queste funzionano molto meglio e questa è la magia dell'avventura.

"Quando si vive davvero un'avventura si perdono tutti i riferimenti. Ci si trova in uno stato di consapevolezza, di coscienza, di creatività. C'è una rottura con tutto ciò che conosciamo e, poiché tutto è nuovo, si dimentica ciò che si è imparato (e) si cerca di scoprire come adattarsi alle nuove situazioni.

"Così si creano sempre nuovi modi di pensare, nuovi modi di fare, nuovi tipi di reazioni: è una consapevolezza completa. È un momento di grazia. È fantastico".

CNN: Cosa l'ha ispirata a volare intorno al mondo con un carburante "pulito"?

BP: "Beh, mio nonno(Auguste Piccard) è stato il primo uomo nella stratosfera. Ha inventato il principio della capsula pressurizzata. E poi mio padre(Jacques Piccard) ha fatto l'immersione più profonda di sempre nella Fossa delle Marianne. Il punto più profondo in assoluto dell'oceano, a 11 chilometri di profondità.

"Si è sempre trattato di esplorare (e) trovare modi per proteggere l'ambiente. Quindi per me è diventato molto, molto importante fare lo stesso. Non solo avventure per il gusto di farlo, ma progetti significativi".

"Così nel 1999 ho fatto il giro del mondo in mongolfiera. È stato il primo... ma non era ancora significativo. Era il mio sogno personale, ma mi ha permesso di avere l'idea di Solar Impulse perché ho bruciato 3,7 tonnellate di propano liquido e ogni giorno avevo paura di rimanere a corto di gas".

"Il volo è durato 20 giorni senza scalo. E quando sono atterrato erano rimasti 40 chili. E mi sono detto: 'Non voglio fare un altro volo come quello in cui ho paura ogni giorno di rimanere a corto di carburante'. Come posso volare senza indicatore di carburante? Come posso volare perennemente?". E così mi è venuta l'idea di un aereo a energia solare".

CNN: Vedremo gli aeroplani a energia solare utilizzati dai consumatori negli anni a venire?

BP: "Sarebbe folle rispondere "sì" e stupido rispondere "no", perché oggi non è possibile far volare 200 persone su Solar Impulse. Ma anche i fratelli Wright non avevano la tecnologia per trasportare passeggeri, eppure è successo.

"Il primo computer al mondo era grande come una casa e ora tutti ne abbiamo uno in tasca. Quindi Solar Impulse - ovviamente è grande, vola solo con il bel tempo, con un solo pilota e senza passeggeri, ma arriverà a qualcosa. Sicuramente arriverà agli aeroplani elettrici.

"Tra 10 anni ci saranno aerei elettrici che voleranno con 50 persone su tratte brevi. Forse non sarà il solare ad attraversare gli oceani, ma i primi passi sono già stati fatti con gli aerei elettrici.

"E soprattutto, tutte le tecnologie che abbiamo utilizzato per Solar Impulse possono essere impiegate nella nostra vita quotidiana: per avere una mobilità più pulita, case meglio isolate, lampade LED, pompe di calore, reti intelligenti. Se tutto questo fosse implementato nel mondo, saremmo già in grado di dividere per due le emissioni di CO2. E allo stesso tempo si potrebbero creare posti di lavoro, fare profitti, sostenere la crescita dell'industria".

CNN: Quindi quello che avete fatto è stato mostrare le capacità dell'energia solare?

BP: "Non solo l'energia solare, ma anche la tecnologia pulita. Tecnologia pulita: significa tecnologia che rende efficiente l'energia, in modo da poterla risparmiare. Questo è il modo migliore per fare profitti.

"Anche per i negazionisti del cambiamento climatico è importante capire che bisogna essere logici, anche se non si è ecologisti. E la logica consiste nel sostituire le vecchie cose inquinanti e inefficienti con nuove tecnologie pulite e moderne. È solo un modo per rilanciare la crescita e creare posti di lavoro".

CNN: Lei ha recentemente lanciato l'Alleanza mondiale per le tecnologie pulite. Cosa sperate di ottenere?

BP: "Il mio scopo è parlare di soluzioni, perché nella maggior parte delle conferenze internazionali tutti parlano dei problemi. Ma noi dobbiamo dimostrare che le soluzioni esistono, che sono redditizie, che possono essere utilizzate in ogni situazione per essere più efficienti dal punto di vista energetico. "Risparmiare energia, risparmiare risorse naturali: questo è il modo più redditizio di vivere (e) di proteggere l'ambiente. È un'opportunità economica e anche i negazionisti del cambiamento climatico devono capirlo.

"L' Alleanza mondiale per le tecnologie pulite è un modo per riunire tutti gli attori che producono, utilizzano o promuovono le tecnologie pulite e per creare energia tra le start-up. Molti piccoli inventori hanno a disposizione molte soluzioni, ma nessuno le conosce. Bisogna farle conoscere meglio, creare energie e trovare persone che le finanzino".

Fonte: edition.cnn.com