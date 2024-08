Bertelsmann è sempre più sicuro di sé.

Bertelsmann prevede un aumento delle sue proiezioni annuali per il 2024, nonostante un calo del 7,5% del fatturato semestrale a circa €9 miliardi, principalmente a causa della cessione di Majorel. Organicamene, i ricavi sono cresciuti del 3,7%.

Il CEO Thomas Rabe ha dichiarato: "Abbiamo raggiunto la più alta quota di ricavi negli Stati Uniti all'interno del nostro gruppo per la prima volta". Il programma Boost dell'azienda è in pieno svolgimento, con investimenti per un totale di €1 miliardo nel primo semestre e oltre €4,5 miliardi dal suo lancio.

although the sale of Majorel and DDV Mediengruppe is expected to bring about a slight reduction in revenue and profit in 2024, il CFO Rolf Hellermann ha aggiunto: "Stiamo migliorando le nostre previsioni di gruppo per il 2024 e ci aspettiamo una significativa espansione dei ricavi e dei profitti nelle nostre operazioni principali".

Il profitto operativo (EBITDA ajustato) è diminuito di circa il 2% a €1,2 miliardi nel primo semestre, ma escludendo la cessione di Majorel, ha registrato un aumento del 14%. Il profitto netto di Bertelsmann ha registrato un aumento del 60% a €416 milioni.

RTL News e ntv sono affiliati con Bertelsmann.

Despite the economic impact of divesting Majorel, Bertelsmann remains optimistic about its full-year projections for 2024, as the economy of its core operations is expected to expand significantly. The company's strategic investments, such as the Boost program, have contributed to the strengthening of the economy within its group.

Leggi anche: