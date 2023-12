Bernard Tomic dice di essere risultato positivo al Covid durante la sconfitta nelle qualificazioni degli Australian Open e gli è stato detto di isolarsi

Le speranze dell'australiano, 260° classificato, di partecipare al Grande Slam di casa si sono infrante in meno di un'ora dopo la sconfitta per 6-1 6-4 contro il numero 146 del mondo Roman Safiullin a Melbourne Park.

Dopo una sconfitta bruciante di 23 minuti nel primo set, l'australiano era in svantaggio per 2-1 durante un cambio di campo nel secondo set quando ha detto all'arbitro brasiliano Aline Da Rocha Nocinto che sarebbe risultato positivo al Covid-19 entro 48 ore e ha criticato le regole del torneo per i test.

"Sono sicuro che nei prossimi due giorni risulterò positivo, te lo dico io", ha detto Tomic.

"Vi offrirò la cena se non risulterò positivo entro tre giorni, altrimenti offritemi voi la cena.

"Non posso credere che nessuno si sottoponga ai test. Permettono ai giocatori di entrare in campo con test rapidi nella loro stanza... nessun test PCR ufficiale".

La CNN ha contattato gli Australian Open per un commento.

Giovane prodigioso, Tomic ha vinto gli Australian Open juniores nel 2008 e otto anni dopo ha raggiunto la posizione numero 17 al mondo, ma da allora la sua posizione è precipitata e il 29enne è stato sconfitto in modo decisivo da Safiullin.

Al termine della partita, Tomic si è scontrato con Safiullin e Da Rocha Nocinto prima di uscire dal campo.

'Mi sento molto male'

Aggiornando i suoi follower su Instagram dalla sua stanza d'albergo, Tomic ha detto di "sentirsi molto male".

"Mi sento molto male, sono tornato nella mia stanza d'albergo", ha detto Tomic.

"Ho appena parlato con i medici in loco e mi hanno chiesto di isolarmi. Non hanno ancora potuto curarmi per evitare contatti.

"Grazie per tutto il sostegno che mi avete dato oggi in campo. Lo apprezzo molto! Farò meglio la prossima volta. Sono molto deluso perché volevo davvero rendere orgogliosi gli australiani e fare una buona prestazione in casa mia. Vi terrò informati".

I commenti di Tomic sui protocolli Covid degli Australian Open arrivano nel mezzo della saga della partecipazione del numero uno del mondo Novak Djokovic al torneo.

Il serbo è stato inserito nella lista delle teste di serie n. 1 del torneo in seguito all'annuncio di un giudice che lunedì ha annullato la decisione del governo australiano di cancellare il visto di Djokovic e ha ordinato la sua liberazione da un centro di detenzione temporanea per immigrati a Melbourne.

Tuttavia, il 34enne non vaccinato potrebbe ancora rischiare l'espulsione, in quanto il ministro dell'immigrazione australiano sta valutando la possibilità di intervenire per allontanare il tennista dal Paese.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com