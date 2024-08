Berlino vive un'altra emozione dei panda: Meng Meng, la femmina del panda, dà alla luce una nuova prole.

I due neonati, simili a cuccioli di panda gigante, prosperano grazie all'affetto costante della loro madre e di un'équipe medica esperta, come comunicato dallo zoo. "Mi sento tranquillo sapendo che sono entrati nel mondo in buona salute", ha dichiarato il direttore dello zoo, Andreas Knieriem. "Data la popolazione adulta minuscola di circa 2.000 panda giganti selvatici, ogni neonato ha un impatto considerevole negli sforzi di conservazione di questa specie in pericolo."

Come accade spesso con i cuccioli di grandi orsi, i gemelli sono arrivati al mondo "quasi glabri, sordi, ciechi e con sfumature rosate", ha condiviso lo zoo. Con una lunghezza di soli 14 centimetri, il loro genere non è ancora stato determinato. Inoltre, lo zoo ha lanciato un avvertimento. I primi giorni dopo il parto sono particolarmente difficili per i panda, con tassi di mortalità elevati: "Adesso incrociamo le dita per questi giorni cruciali iniziali".

