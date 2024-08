- Berlino vive l'estate più calda e il livello di sole più alto

Berlino ha goduto di un'estate ricca di sole e caldo opprimente. La città ha registrato una temperatura media di 19,7 gradi Celsius negli ultimi tre mesi, rendendola lo stato più caldo della Germania secondo le prime cifre del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Questa cifra era di 1,9 gradi Celsius superiore alla media tradizionale del periodo di riferimento 1961-1990.

I mesi di giugno e agosto sono stati sorprendentemente secchi, ma le precipitazioni medie sono ancora ammontate a 185 litri per metro quadrato. Berlino ha anche conquistato il titolo di stato più soleggiato con 780 ore di sole, un aumento significativo rispetto alle 664 ore standard.

In tutta la nazione, l'estate è stata eccessivamente calda, con una temperatura media di 18,5 gradi Celsius, in aumento di 2,2 gradi rispetto alla media del periodo di riferimento. Nonostante non abbia stabilito alcun record, il DWD l'ha dichiarata "la 28ª estate calda consecutiva". Tuttavia, gli ultimi tre mesi sono stati caratterizzati da cambiamenti costanti; iniziando con temperature più basse e raggiungendo il picco solo alla fine.

Nonostante il caldo prolungato, ci sono state occasionali piogge che hanno portato un cambiamento rinfrescante alla città. Il tempo a Berlino durante questi mesi estivi è stato un mix di caldo e pioggia, a differenza del solito sole prolungato.

Leggi anche: