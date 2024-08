Berlino vive ancora una volta il pandemonio per la nascita di un panda: Meng Meng fa nascere due gemelli.

I cuccioli di panda giganti stanno prosperando e sono accuditi amorevolmente dalla loro madre e da una squadra di professionisti giorno e notte, come ha rivelato lo zoo. "Sono sollevato che entrambi i cuccioli siano entrati nel mondo in buona salute," ha spiegato il direttore dello zoo Andreas Knieriem. "Data la scarsità di meno di 2.000 adulti di panda giganti selvatici, ogni nuovo cucciolo gioca un ruolo significativo nella conservazione di questa specie in via di estinzione."

Stando alle informazioni dello zoo, i cuccioli di panda giganti, come altre specie di grandi orsi, nascono "quasi nudi, sordi, ciechi e rosa". I neonati pesano 136 grammi e 169 grammi e sono lunghi circa 14 centimetri. Il loro sesso non è ancora stato identificato. Lo zoo consiglia prudenza a causa del tasso di mortalità postpartum elevato. "Adesso non ci resta che incrociare le dita per i primi giorni cruciali."

Solo undici giorni erano passati dalla conferma della gravidanza di Meng Meng tramite ecografia. Non molto tempo fa, lo zoo aveva annunciato che Meng Meng era di nuovo incinta. Tuttavia, un parto riuscito non era garantito e gli embrioni potevano essere morti.

La gravidanza è stata indotta a marzo attraverso l'inseminazione artificiale. A causa del "diapausa embrionale", la gravidanza nei panda giganti può essere rilevata solo dopo un lungo periodo. Stando allo zoo, le uova fecondate rimangono inizialmente in uno stato di ibernazione nell'utero della madre. Questo può durare per diversi mesi. Solo quando le condizioni esterne sono favorevoli, le uova si sviluppano in embrioni.

Meng Meng e il suo compagno Jiao Qing hanno chiamato lo Zoo di Berlino casa dal 2017 e sono i soli panda giganti in Germania. Sono in prestito dalla Cina, loro paese di origine. La Cina pratica da tempo la "diplomazia del panda", prestando gli animali tanto richiesti ai zoo esteri come simbolo di buona volontà per l'influenza internazionale.

"Sono entusiasta dell'arrivo di due veri berlinesi," ha commentato il governatore di Berlino Kai Wegner (CDU) venerdì. Il parto di panda di successo è un "grande traguardo" per lo Zoo di Berlino.

Cinque anni fa, Meng Meng ha dato alla luce i gemelli Pit e Paule allo Zoo di Berlino. Questo è stato il primo nato di panda in Germania, scatenando una vera e propria mania di panda. Dal dicembre 2023, i cuccioli risiedono nella Base panda di Chengdu in Cina. La nuova gravidanza viene monitorata anche da esperti cinesi che sono venuti a Berlino appositamente.

Gli specialisti cinesi, con la loro esperienza di circa 20 nascite di panda all'anno a Chengdu, possono valutare meglio lo sviluppo dei cuccioli, ha spiegato il biologo e curatore di panda dello Zoo di Berlino Florian Sicks. Insieme ai loro colleghi tedeschi, sorvegliano i neonati, che vengono tenuti in un'incubatrice fornita da un ospedale di Berlino. Il processo è simile a quello di una unità neonatale di un ospedale di Berlino, ha aggiunto Sicks.

I cuccioli vengono portati alternativamente alla madre nell'incubatrice a intervalli di due o tre ore per essere allattati. Stando allo zoo, i panda in cattività partoriscono gemelli circa metà delle volte. Tuttavia, di solito ne allevano solo uno da soli. Pertanto, la madre viene assistita nel processo di allevamento.

Attualmente, i visitatori non possono vedere la madre e i neonati, poiché si trovano sul retro della recinzione. Solo il panda Jiao Qing continuerà le sue routine e potrà essere visto mangiare bambù nell'area esterna, come ha detto lo zoo. I panda maschi non partecipano alla cura e all'allevamento dei piccoli in natura.

