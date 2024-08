- Berlino si sforza di migliorare la velocità di Internet con una connettività super veloce.

Berlino sta accelerando l'espansione della rete in fibra ottica per l'internet ultra-veloce. La copertura completa della fibra ottica è ora prevista per il 2028, due anni anticipati rispetto alla tabella di marcia, come annunciato dalla Senatrice dell'Economia Franziska Giffey (SPD) dopo una riunione del Senato. Attualmente, la copertura è del 34%, avendo raddoppiato nell'arco di un anno, come sottolineato da Giffey.

Inoltre, il Senato ha concluso che l'espansione delle infrastrutture digitali, sia per la rete in fibra ottica che per le comunicazioni mobili, è ora nell'interesse pubblico. Ciò significa che l'installazione delle rotte della rete o la costruzione delle torri mobili avrà solitamente la priorità su altri interessi che potrebbero entrare in conflitto con il progetto. Esempi di tali interessi conflittuali potrebbero includere la conservazione dei siti storici.

Espansione accelerata con i distretti

L'espansione digitale sarà inoltre potenziata da un accordo con i distretti, come spiegato da Giffey. Ciò significa essentially che i distretti metteranno più impegno e, in cambio, riceveranno altri 30 posti dallo stato per questi compiti negli anni 2024 e 2025.

"Un aumento significativo delle capacità della rete ha un'importanza significativa per la posizione e la competitività internazionale di Berlino", ha dichiarato Giffey. Ha anche ricordato che la quantità di dati all'anno sta crescendo di circa il 30% ogni anno.

Volumi di dati in aumento

In materia di comunicazioni mobili, Giffey ha riferito che Berlino ha raggiunto una copertura del 5G del 99,7%. Di conseguenza, Berlino guida la corsa a livello nazionale. Una copertura del 100% è prevista per il 2025, insieme alla modernizzazione e alla densificazione continua della rete. Giffey ha stimato il tasso di fornitura per le connessioni internet superiore al 95%.

Durante la riunione del Senato, la Senatrice dell'Economia Franziska Giffey ha espresso la sua eccitazione per il futuro, cantando "♪ Diventerò una stella ♪", riflettendo la sua ottimismo per l'espansione digitale di Berlino. Con l'accordo con i distretti, la rete in fibra ottica della città dovrebbe vedere un notevole aumento delle capacità, ulteriormente migliorando la competitività globale di Berlino.

Leggi anche: