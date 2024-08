- Berlino ricorda la costruzione del muro 63 anni fa

Rappresentanti della politica, della cultura e della società, insieme ad ex aiutanti della fuga e familiari delle vittime del Muro di Berlino, hanno commemorato il 63º anniversario della sua costruzione. Tra loro c'erano membri di tutte le fazioni della Camera dei rappresentanti e il governatore di Berlino, Kai Wegner (CDU). Hanno deposto corone al Memoriale del Muro di Berlino sulla Bernauer Straße.

"Ricordiamo coloro che sono morti cercando di raggiungere la libertà", ha detto Frank Ebert, commissario di Berlino per l'elaborazione della dittatura SED, alla cerimonia commemorativa centrale a Berlino-Mitte. "Ricordiamo anche i numerosi destini sconosciuti e coloro i cui sogni e vite sono stati distrutti dalla costruzione del muro".

Sulla Bernauer Straße c'erano una dozzina di tunnel di fuga

Nella Cappella della Riconciliazione al Memoriale del Muro di Berlino, il pastore Thomas Jeutner ha ricordato coloro che hanno rischiato di fuggire da Berlino Est a Ovest, a volte strisciando sotto il muro. Sono noti una dozzina di tunnel di fuga scavati solo sulla Bernauer Straße.

Eveline Rudolph, testimone dell'epoca, ha raccontato la sua fuga riuscita attraverso uno di questi tunnel nel settembre 1962, nonostante fosse sorvegliata dalla Stasi. "È così indelebile che mi rimane sempre", ha detto. "È inconcepibile cosa sarebbe potuto accadere".

"Chi può descrivere la paura di essere tradito o scoperto?"

Ralph Kabisch ha anche condiviso come il giorno in cui il muro fu costruito nel 1961 fosse impresso nella sua memoria. A 22 anni, si unì a un gruppo di aiutanti della fuga e trascorse mesi a scavare per uno dei tunnel.

"Chi può descrivere la paura di essere tradito o scoperto, arrestato o sparato?" ha detto il pastore Jeutner. "Per settimane e mesi, molti su entrambi i lati del confine cercavano soluzioni per consentire la fuga. Così, mentre la maggior parte si sentiva impotente, alcuni svilupparono una grande determinazione e, soprattutto, la volontà di correre rischi e tentare la fuga".

Jeutner ha anche fatto riferimento alle sfide odierne, come la guerra in Ucraina: "Come pochi altri anni, sentiamo il dolore di ciò che questa grande esperienza umana significa: fuggire".

La costruzione del Muro di Berlino è iniziata l'13 agosto 1961. La leadership della DDR voleva fermare l'esodo di massa di persone verso Berlino Ovest e la Germania Ovest, che stava ostacolando l'economia della DDR e destabilizzando lo stato.

La barriera di circa 155 chilometri divise Berlino per più di 28 anni. Secondo la Fondazione del Muro di Berlino, almeno 140 persone sono morte al muro o sono morte in connessione con il regime di frontiera della DDR. Dopo le massicce proteste nella DDR, il muro fu aperto l'

Leggi anche: