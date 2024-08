Berlino, Parigi e Londra chiedono un cessate il fuoco immediato a Gaza

Germania, Francia e il Regno Unito hanno richiesto un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In trattative per un cessate il fuoco, non ci dovrebbe essere "nessun ulteriore ritardo", ha sottolineato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro britannico Keir Starmer in una dichiarazione congiunta. La lotta nel territorio palestinese deve cessare e i sequestrati tenuti dal gruppo radicale islamico Hamas per dieci mesi devono essere rilasciati.

I tre politici hanno avvertito l'Iran e i suoi alleati di non peggiorare ulteriormente le tensioni nella regione attraverso attacchi. "Nessun paese e nessuna nazione" trarrebbe beneficio da un ulteriore peggioramento nel Medio Oriente, si legge nella dichiarazione.

Per la prima volta in mesi, un nuovo round di trattative per un cessate il fuoco e il rilascio dei sequestrati nella Striscia di Gaza è previsto per giovedì, mediato dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar. Dopo il solo precedente cessate il fuoco di novembre, durante il quale i sequestrati israeliani furono rilasciati in cambio di prigionieri palestinesi, le trattative indirette tra Israele e Hamas non avevano fatto progressi nei mesi successivi.

La guerra nella Striscia di Gaza è stata scatenata dall'attacco su larga scala senza precedenti di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Secondo i resoconti israeliani, 1.198 persone sono state uccise e 251 persone sono state sequestrate nella Striscia di Gaza. 111 sequestrati sono ancora ritenuti lì, con 39 di loro ufficialmente segnalati come morti. In risposta all'attacco, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza.

Secondo le cifre del ministero della salute controllato da Hamas, che non possono essere verificate in modo indipendente, più di 39.700 persone sono state uccise finora.

