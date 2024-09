- Berlino nomina un supervisore per l'infermieristica e il benessere psicologico

A Berlino, per la prima volta, è stato nominato un Ombudsman per l'assistenza. Sinja H. Meyer-Rötz ha iniziato il suo mandato il 1° settembre, come annunciato dall'Amministrazione senatoriale per l'assistenza. Questo ufficio serve come punto di contatto per le preoccupazioni e le lamentele delle persone che necessitano di assistenza e dei loro familiari. Inoltre, il ruolo di Ombudsman statale per la salute mentale è stato nuovamente assegnato.

Assistenza e Consigli

Secondo i dati dello stato, circa 185.000 persone che necessitano di assistenza e circa 200.000 familiari che forniscono assistenza vivono a Berlino. Il numero di coloro che necessitano di assistenza, la maggior parte dei quali è assistita da familiari e servizi di assistenza domiciliare, aumenta ogni anno, ha notato la senatrice dell'assistenza Ina Czyborra (SPD). "Le sfide nell'assistenza sono immense - per il personale, così come per coloro che necessitano di assistenza e i loro caregiver. Il nostro nuovo Ombudsman per l'assistenza può offrire aiuto e assistenza nella risoluzione dei problemi che sorgono nella vita quotidiana."

L'Ombudsman per l'assistenza offre suggerimenti e inoltra le preoccupazioni alle autorità competenti in un ruolo consultivo, secondo l'amministrazione. Questo servizio è gratuito e confidenziale, e il lavoro anonimo può essere richiesto. Le richieste ricevute servono come base per un rapporto annuale al Parlamento di Berlino, che fa luce sui problemi e le sfide affrontati dalle persone che necessitano di assistenza e dai loro familiari.

Rilievo sui problemi di salute mentale

Norma Kusserow ha assunto il ruolo di Ombudsman statale per la salute mentale, come annunciato dall'Amministrazione senatoriale per l'assistenza. Kusserow sovrintende anche alla divisione di Psichiatria, Dipendenze e Assistenza sanitaria nell'Amministrazione senatoriale. "Despite everything, certain mental illnesses continue to go unspoken," stated the 36-year-old Kusserow, according to the announcement. "Thus, my focus will be on information and awareness-raising efforts."

Kusserow holds a master's degree in Social Work. She is responsible for addressing fundamental questions concerning the state of mentally ill individuals in Berlin and concerns related to the care system. She is also responsible for the planning, quality assurance, and documentation of care in Berlin.

