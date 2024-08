Berlino esprime preoccupazione per i possibili attacchi contro Kiev.

19:39 Pokrowsk Rimane il Principale Teatro di Guerra Le forze ucraine segnalano di aver respinto numerosi assalti russi. Nel corso della giornata, sono stati segnalati 79 attacchi russi lungo le linee dell'est, alcuni dei quali con il supporto di artiglieria e aerei, secondo il rapporto della situazione del quartier generale. Ancora una volta, Pokrowsk, situato sul bordo del Donbass, ha visto l'attività più intensa. I soldati russi hanno tentato di assicurarsi e espandere i guadagni territoriali del giorno precedente, con segnalazioni di 20 attacchi in poche ore. Combattimenti altrettanto intensi sono stati segnalati vicino a Torezk. L'obiettivo degli attacchi russi è acquisire il controllo completo della regione del Donbass.

19:07 Sanzioni USA contro le Catene di Fornitura Russa In risposta all'invasione russa dell'Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni aggiuntive contro Mosca. Le sanzioni riguardano circa 400 aziende e individui, come dichiarato dal Dipartimento del Tesoro a Washington. Tra questi ci sono circa 60 società tecnologiche nel settore della difesa il cui "prodotti e servizi supportano gli sforzi bellici della Russia". Le sanzioni mirano a disturbare le catene di fornitura russe. Le aziende e gli individui interessati sono con sede in Russia e in altri paesi. I loro beni negli Stati Uniti sono congelati e i cittadini americani sono proibiti dal fare affari con loro.

18:38 Aumento del Flusso di Petrolio Russo Through Ukraine Si segnala che la Russia ha raddoppiato le consegne di petrolio attraverso l'Ucraina nel mese di luglio, secondo la società di consulenza con sede a Kyiv, ExPro. La quantità di petrolio russo che scorre attraverso il "pipeline dell'amicizia" verso i paesi dell'UE è aumentata a 1,09 milioni di tonnellate dalle 540.000 tonnellate di giugno, ha dichiarato la società. In precedenza, l'Ungheria e la Slovacchia si erano lamentate del fatto che l'Ucraina limitava il flusso di petrolio. I due paesi dell'UE avevano avvertito della possibilità di shortages di carburante a partire da settembre. Tuttavia, il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, ha criticato entrambi i paesi per non aver cercato adeguati alternative alle forniture di petrolio russo, che sono state poste sotto embargo a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. L'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca godono attualmente di esenzioni. Leggi di più qui.

17:56 Ricerca dei Soldati Russi Dispersi a Kursk Durante l'offensiva ucraina nella regione di Kursk, numerosi soldati russi sono stati catturati o segnalati dispersi. Almeno 81 soldati sono dispersi, con altri 38 identificati come prigionieri in video diffusi dall'esercito ucraino, secondo il servizio russo della BBC. I dati si basano sugli avvisi di ricerca online dei parenti dei reclute. All'inizio della sua invasione dell'Ucraina, il leader del Cremlino, Vladimir Putin, aveva promesso che solo i soldati e i volontari a contratto sarebbero stati deployati nella zona di guerra. Tuttavia, dalla prospettiva del Cremlino, la difesa di Kursk non viene considerata partecipazione alla cosiddetta "operazione militare speciale". La Russia non fornisce ufficialmente informazioni sulle sue perdite a Kursk. Leggi di più qui.

17:19 Droni Sospetti Sopra Brunsbüttel: L'Esercito Tedesco Aiuta le Indagini L'Esercito Tedesco sta aiutando nelle indagini sui voli di droni sospetti sopra le strutture industriali dello Schleswig-Holstein. Un portavoce del Comando Territoriale conferma che fornisce dati radar su richiesta della polizia per contribuire alla chiarificazione. Covestro e la società di costruzione svizzera Holcim vogliono anche contribuire alle indagini. Covestro afferma di aver rilevato voli di droni. Le società fanno parte di un gruppo di aziende chimiche, energetiche e logistiche situate nell'area industriale ChemCoast Park di Brunsbüttel. L'Ufficio del Procuratore dello Stato di Flensburg sta indagando sui voli di droni sospetti sopra le strutture industriali a causa del sospetto di spionaggio con l'intenzione di sabotaggio.

16:51 Vittime Civili negli Attacchi Russi Purtroppo, tra le vittime quotidiane ci sono anche civili: Otto civili sono stati uccisi negli attacchi russi, secondo le autorità ucraine. Due persone sono morte nella regione di Sumy, confinante con la Russia. Tre vittime sono state trovate nella regione di Kharkiv. Le autorità segnalano anche tre morti nelle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 Base NATO a Geilenkirchen Ritorna alla Normalità La base aerea NATO di Geilenkirchen è tornata alle operazioni normali: Dopo aver innalzato il livello di sicurezza al secondo livello più alto ieri a causa di una potenziale minaccia, è stato ora abbassato. Un portavoce della base si rifiuta di commentare la natura della minaccia. Il secondo livello più alto di sicurezza nella terminologia NATO indica che si è verificato un incidente o ci sono prove che qualche forma di azione terroristica contro l'alleanza è probabile. Come precauzione, il maggior numero possibile di dipendenti è stato inviato a casa.

16:01 Procura Federale Indaga su Rico Krieger Liberato L'Ufficio del Procuratore Federale sta indagando sul cittadino tedesco Rico Krieger, rilasciato dalla custodia bielorussa come parte di uno scambio di prigionieri. Un portavoce conferma che l'indagine si concentrate sul sospetto di aver causato un'esplosione con esplosivi. Krieger era stato inizialmente condannato a morte in Bielorussia per accuse di terrorismo e mercenariato, ma era stato poi graziato e trasferito in Germania come parte dello scambio di prigionieri. Secondo "Die Welt am Sonntag", il 30enne avrebbe presentato domanda per unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, un'unità di volontari bielorussi che sostiene le forze ucraine nel loro combattimento contro l'invasione russa. Krieger nega le accuse.

15:44 Modi Incoraggia il Dialogo Tra Modi e Zelensky per Porre Fine al Conflitto Il Primo Ministro Indiano Narendra Modi ha incoraggiato il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky a impegnarsi in discussioni con la Russia per porre fine al conflitto in corso. Durante la sua visita a Kyiv, Modi si è offerto di fare da "mediatore" per promuovere la pace. Ha sottolineato l'importanza di risolvere la questione attraverso il dialogo e la diplomazia, esortando entrambe le parti a riunirsi rapidamente per trovare una via d'uscita dalla situazione, senza esplicitamente chiedere il ritiro delle truppe russe. Leggi di più qui.

15:22 Disintegrazione interna del gruppo Wagner dopo la morte di PrigozhinUn anno dopo la morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigozhin in un incidente aereo, il suo esercito privato Wagner sarebbe in fase di disintegrazione, secondo le valutazioni dell'intelligence britannica. Dal decesso di Prigozhin, numerosi alti funzionari hanno lasciato il gruppo, come riferito dal Ministero della Difesa del Regno Unito. Di conseguenza, Wagner ha ridotto le sue dimensioni, con stime di circa 5.000 personale ancora dispiegato in Belarus e in Africa, rispetto ai picchi di 50.000 nel 2023. Secondo gli analisti militari, diversi ex combattenti di Wagner avrebbero rejoint l'esercito russo o unità paramilitari sotto il controllo del Ministero della Difesa. Oggi si celebra l'anniversario della morte di Prigozhin in quell'incidente aereo, dopo il suo tentativo di colpo di stato fallito contro la leadership militare russa due mesi prima. Tutti i dieci passeggeri a bordo dell'aereo hanno perso la vita. Leggi di più qui.

14:38 L'offensiva ucraina costringe Mosca a riallocare le truppeA causa dei progressi delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, Mosca starebbe spostando truppe dalla vicina nazione che ha invaso, secondo gli analisti dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). L'esercito russo avrebbe spostato alcune unità dalla regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia per rinforzare la difesa di Kursk, secondo i post dei soldati sui social media. Tuttavia, la Russia sta cercando di mantenere una posizione salda nella principale regione di attacco della sua base orientale ucraina nel Donetsk. Leggi di più qui.

13:59 Dubbi sulla affidabilità dell'aiuto tedesco all'UcrainaIl esperto di sicurezza Christian Mölling della Società Tedesca per gli Affari Internazionali ha espresso preoccupazioni sulla affidabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina a causa di divergenze di bilancio all'interno del governo tedesco. Si concentra sulla discussione di limitare l'aiuto tedesco all'Ucraina e considerare invece i beni russi defezionati come opzione di finanziamento. "La Germania ha inavvertitamente pestato su una mina diplomatica, causando danni diffusi", ha dichiarato Mölling nel podcast "The Situation" di "Stern". Non è chiaro se o quando questo piano entrerà in vigore, ha aggiunto. "Il problema è che i fondi non sono ancora stati ricevuti e il metodo per erogare l'aiuto all'Ucraina non è ancora chiaro."

13:31 Modi abbraccia Zelensky a KyivPoche settimane dopo il suo controverso abbraccio con il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi ha condiviso un abbraccio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Modi ha fatto visita a un memoriale per i bambini ucraini persi nel conflitto, dove ha lasciato un orsacchiotto. In qualità di paese più popoloso del mondo, l'India mantiene la neutralità diplomatica nel conflitto. Non impone sanzioni occidentali alla Russia e continua a promuovere una risoluzione pacifica attraverso il dialogo, anche se non ha ancora formulato proposte concrete.

13:03 Il collegamento ferry di Kavkaz per la Crimea rimane chiusoUn giorno dopo un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, vitale per rifornire la Crimea, rimane chiuso al traffico ferry. Il Ministero dei Trasporti russo garantisce che il traffico ferry riprenderà dopo il completamento delle operazioni di pulizia. Kavkaz si trova nello stretto di Kerch, che collega il mar Nero e il mar d'Azov. La Crimea occupata dalla Russia è visibile da Kavkaz, rendendolo uno dei principali hub di transito sul mar Nero. Carburante e munizioni vengono inviati in Crimea attraverso questo porto.

12:20 L'aspettativa cresce per la risposta di Putin all'avanzata ucrainaIl presidente russo Vladimir Putin sembra pensieroso di fronte ai successi militari ucraini a Kursk. "È la sua reazione tipica in situazioni del genere", dice la politologa russa Ekaterina Schulmann. "Si ritira finché la situazione non si stabilizza, poi prosegue come se nulla fosse successo". Altri analisti russi sospettano che il Cremlino stia valutando la fattibilità di un contrattacco. Putin è noto per le sue decisioni ponderate, affermano. "Prima o poi sapremo come Putin reagirà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41 Il deposito di olio russo a Proletarsk continua a bruciareIl deposito di olio russo a Proletarsk, situato nella regione meridionale russa di Rostov, è ancora in fiamme. Secondo il sistema di informazioni sugli incendi di NASA, il sito è ancora in fiamme oggi. Il canale Telegram Baza, vicino alle forze dell'ordine russe, riferisce anche che l'incendio continua. Baza afferma inoltre che il deposito sarebbe stato colpito da un drone ucraino durante la notte.

11:12 L'Ucraina cerca la mediazione di Modi per la risoluzione del conflitto虽然印度作为BRICS成员国与俄罗斯关系密切,但乌克兰总统沃罗德米尔·泽连斯基现在接待印度总理纳伦德拉·莫迪,乌克兰寻求调解以结束冲突。由于库尔斯克进攻,乌克兰现在比以往任何时候都更有兴趣进行和平谈判,根据ntv记者纳德亚·克里瓦尔德的报道。

10:45 La difesa aerea ucraina in azione in diverse regioniIl militare ucraino riferisce di aver intercettato con successo 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. Il sistema di difesa aerea ucraino è stato attivo nelle regioni di Čerkasy, Kirovohrad, Poltava e Sumy, come dichiarato dall'aeronautica.

10:16 Ucraina: Distrutto un traghetto nel porto di KavkazIl portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletentschuk, afferma in televisione che un'altra ovvia.target militare è stata colpita. Il traghetto, che forniva carburante al nemico, è affondato, rendendo il porto inoperativo. L'incidente sarebbe avvenuto giovedì, con il traghetto che ha preso fuoco.

09:44 L'ambasciatore russo: Nessuna zona cuscinetto sul territorio russoL'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha dichiarato a TASS che non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo nell'offensiva di Kursk e che gli Stati Uniti stanno testando la pazienza dei russi.

09:10 Cresce il malcontento verso Putin in RussiaSecondo un'analisi di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", l'avanzata delle truppe ucraine sul territorio russo ha aumentato il malcontento tra la popolazione russa nei confronti del presidente Vladimir Putin. Molti commentatori online ritengono che l'avanzata rappresenti il fallimento del governo russo e di Putin.

08:36 Modi visita KyivIl primo ministro indiano Narendra Modi è attualmente in Ucraina, come confermato dai media indiani e ucraini. È previsto un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. Kyiv cerca il sostegno dell'India a causa della sua influenza globale, ma esprime anche preoccupazioni sulla sua dichiarata neutralità. La visita di Modi a Mosca lo scorso luglio ha causato malcontento in Ucraina e in altri paesi occidentali.

08:05 L'avvertimento sugli attacchi alla centrale nucleare è solo parole vuoteIl presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla centrale nucleare di Kursk, ma il reporter di ntv Rainer Munz ritiene che il pericolo di un incidente nucleare sia solo speculativo a causa del conflitto in corso.

07:33 Cina e Bielorussia rafforzano la cooperazioneCina e Bielorussia intendono rafforzare la cooperazione in settori come commercio, sicurezza, energia e finanza. Le due nazioni vogliono aumentare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale e ridurre i costi commerciali per entrambe le parti. La Cina è il secondo partner commerciale più importante della Bielorussia in Asia.

07:05 L'esercito ucraino critica la scarsa formazione dei nuovi recluteI comandanti e i soldati ucraini criticano la scarsa formazione dei nuovi reclute e la supremazia russa nell'aria e nella situazione delle munizioni sul fronte orientale. Un comandante di battaglione della 47ª Brigata conferma le difficoltà nell'impegnare il nemico a causa della scarsa volontà di alcuni reclute nell'utilizzo delle armi, che li rende inefficaci.

06:35 Mosca suggerisce il sollevamento delle restrizioni sulle armi per l'UcrainaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ritiene che gli Stati Uniti elimineranno presto tutte le restrizioni sull'uso delle armi fornite all'Ucraina. Egli afferma che l'amministrazione statunitense sta agendo tatticamente, tendendo una mano mentre nasconde un pugnale nell'altra, con l'obiettivo di sollevare tutte le attuali costrizioni senza preavviso.

06:09 Harris conferma il sostegno a NATO e UcrainaLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris conferma il suo impegno nei confronti della NATO e promette il continuo sostegno all'Ucraina, attualmente sotto attacco da parte della Russia. Ella sottolinea la sua promessa di stare saldamente al fianco dell'Ucraina e dei alleati della NATO. Tuttavia, il suo rivale repubblicano, Donald Trump, ha minacciato il ritiro dalla NATO e ha incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin ad invadere l'Europa.

05:38 Presidente dell'Agenzia di Rete: Il governo federale è in massima allertaLa presidente dell'Agenzia di Rete ribadisce che la Germania rimane in massima allerta a causa del conflitto in corso. Egli sottolinea che il governo federale sta monitorando attentamente la situazione e si sta preparando di conseguenza.

Despite fully stocked gas storage facilities, Klaus Müller, the President of Germany's Federal Network Agency, continues to urge caution in gas consumption. "The German government remains on high alert. We must still be mindful," Müller told the "Augsburger Allgemeinen". He also mentioned the Ukrainian army's advance into Russian territory, which could worsen the situation. "Not the gas infrastructure itself is disputed, but the area around this infrastructure is a war zone on both sides," Müller said to the newspaper. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, located just a few kilometers from the Ukrainian border on Russian territory and serving as a key distribution point for gas exported to Europe.

04:40 Modi visita Kyiv: "Nessun problema può essere risolto sul campo di battaglia"Il primo ministro indiano Narendra Modi è previsto in visita in Ucraina per la prima volta oggi. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelenskyy nella capitale Kyiv, come annunciato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale sull'invasione russa, non impone sanzioni occidentali a Mosca e diventa uno dei più grandi acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. New Delhi sostiene costantemente la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo. "L'India è fermamente convinta che nessun problema possa essere risolto sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia è la maggiore sfida per l'umanità," ha detto Modi durante una visita in Polonia giovedì. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha invitato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

14:12 Fonti governative: gli Stati Uniti pianificano di inviare ulteriori aiuti militari all'Ucraina del valore di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti include missili per la difesa aerea, munizioni per i lanciarazzi Himars, missili Javelin e una vasta gamma di altre armi, equipaggiamento e veicoli, secondo le fonti che hanno richiesto l'anonimato. L'annuncio ufficiale è atteso oggi, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi arriveranno dai magazzini del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12: L'Ucraina registra 53 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giorno

Il'esercito ucraino ha segnalato un totale di 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina nel corso di giovedì. La cattura di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato del Comando Generale. Non c'è stata alcuna dichiarazione dal governo russo finora. Secondo le informazioni disponibili, le truppe russe hanno costantemente avanzato su Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16: La leader dell'SPD: senza consegne di armi, l'Ucraina sarebbe "cancellata dalla mappa"

La presidente dell'SPD Saskia Esken ribadisce il suo sostegno all'esercito ucraino contro la Russia poco prima delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia. Il cancelliere Olaf Scholz si impegna per una pace giusta e sostenibile, dice Esken ai giornali del gruppo Funke. "Finché Putin non rinuncerà ai suoi obiettivi di guerra contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente." Esken collega le sue dichiarazioni con la critica al leader del partito BSW Sahra Wagenknecht. "Se, come Frau Wagenknecht e altri, smettessimo di consegnare armi all'Ucraina oggi, il paese sarebbe conquistato domani e cancellato dalla mappa il giorno dopo. E questo avrebbe conseguenze catastrofiche per la sicurezza in tutta l'Europa, che certo non porterebbe a meno armamenti e non alla pace."

23:56: L'Ucraina teme il suo peggior inverno nella storia

Data la distruzione dell'infrastruttura energetica e di potenza dell'Ucraina a causa degli attacchi russi, il paese si aspetta un inverno freddo e buio. "Ci stiamo preparando per il peggior inverno della nostra storia", dice il ministro dell'energia ucraino Herman Haluschtschenko in una videoconferenza. Questo inverno sarà ancora più duro dell'ultimo a causa dei danni causati dagli attacchi russi in corso. L'esercito russo sta usando diverse armi in attacchi combinati per causare la massima distruzione possibile, dice. In un inverno mite, il consumo di elettricità è di circa 18 gigawatt, in uno freddo è di 19 gigawatt. Inoltre, si deve creare una riserva di un gigawatt, dice Haluschtschenko. Gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

23:08: La NATO aumenta il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen

A causa di una potenziale minaccia, la NATO aumenta il livello di sicurezza alla base aerea nel Nord Reno-Westfalia, Geilenkirchen. Tutti i dipendenti non essenziali sono stati inviati a casa, dice un portavoce della base. La base sta rispondendo alle informazioni di intelligence su una potenziale minaccia. "Non c'è motivo di allarmarsi, si tratta di una misura precauzionale per garantire che possiamo continuare le nostre operazioni critiche." La polizia conferma la sua presenza. Non vengono forniti ulteriori dettagli, compreso il numero di forze dispiegate.

22:07: L'Ucraina riferisce un attacco contro un punto di supporto a Kursk

Il comando dell'aeronautica ucraina riferisce un altro attacco contro le truppe russe nella regione di Kursk. Con bombe a guida precisa degli Stati Uniti, hanno attaccato un punto di supporto russo nel pomeriggio, spiega il comandante dell'aeronautica, Mykola Oleshchuk. "Un comando drone, un'unità di guerra radio-elettronica, equipaggiamento, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", scrive Oleshchuk accanto a un video che mostra l'attacco.

21:43: Prima riunione di follow-up della Summit per la pace svizzera

Dopo la Summit per la pace in Svizzera di giugno, si è tenuta la prima riunione di follow-up, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di più di 40 stati e organizzazioni hanno partecipato alla sessione virtuale. Seguiranno ulteriori riunioni di gruppi di lavoro, si dice.

L'Unione Europea è stata heavily involved nella risposta all'invasione russa dell'Ucraina, imponendo sanzioni e lavorando verso fonti energetiche alternative. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni aggiuntive alla Russia, colpendo circa 400 aziende e individui, compresi i produttori di tecnologia nel settore della difesa. Questo è un tentativo di disturbare le catene di fornitura russe e mettere sotto pressione la loro capacità di sostenere gli sforzi bellici. Analogamente, la Germania sta attualmente indagando sui voli sospetti di droni su impianti industriali nello Schleswig-Holstein a causa di sospetti di spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. Questi incidenti mettono in evidenza gli sforzi dell'UE per indebolire la capacità della Russia di continuare l'invasione e sostenere le forze ucraine.

Inoltre, ci sono trattative in corso tra il Primo Ministro indiano Narendra Modi e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyiv. Modi ha consigliato a Zelensky di impegnarsi in discussioni con la Russia per porre fine al conflitto in corso, sottolineando la necessità di risolvere la questione attraverso il dialogo e la diplomazia. Questo è un esempio del continuo impegno dell'Unione Europea per la diplomazia e i negoziati di pace, coinvolgendo leader internazionali nello sforzo di porre fine al conflitto in Ucraina.

