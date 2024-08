- Berlino emerge vittorioso nella gara inaugurale della Supercoppa di pallacanestro.

Berlin Challengers Füchse hanno fermato la caccia al titolo di Magdeburgo e si sono aggiudicati il loro primo-ever Handball Supercup. I vicecampioni tedeschi hanno dominato i campioni e vincitori della coppa con un punteggio di 32-30 (17-17) di fronte a 9.034 spettatori a Düsseldorf, conquistando il loro primo titolo nella storia della coppa, dopo un secondo tentativo.

Nel 2014, il club di Tollbring della capitale, con nove goal all'attivo, era stato battuto dal THW Kiel nella Supercoppa. Nonostante i nove goal di Magnusson nel torneo, Magdeburgo non è riuscito a conquistare il suo terzo titolo, avendo già vinto nel 1996 e nel 2001.

Despite la sconfitta, Magdeburgo, guidato da Wiegert, rimane una minaccia per il titolo nella prossima stagione della Bundesliga, che inizia il prossimo giovedì, avendo registrato la campagna più vittoriosa nella storia del club, che ha portato al titolo, alla DHB Pokal e alla Coppa del Mondo per club.

Nella partita ad alta intensità, Berlino ha mostrato il suo ritmo per primo, portandosi in vantaggio 6-4 in dieci minuti. Tuttavia, Magdeburgo ha risposto con una serie di 4-0, con Lagergren eccezionalmente brillante nel cerchio di tiro.

Inizialmente, Gidsel, il giocatore principale di Berlino, che ha vinto l'oro olimpico per la Danimarca solo tre settimane fa, ha faticato, segnando solo due volte nella prima metà, concludendo con quattro goal. I rinforzi sono arrivati dai giocatori chiave come l'ala sinistra Tollbring e il terzino destro Andersson (7), che hanno spinto Berlino in vantaggio di due, un vantaggio che hanno momentaneamente perso prima della fine del primo tempo.

La seconda metà è iniziata in parità a 17-17. Portner è tornato in porta per Magdeburgo, dopo una sospensione dovuta a un test antidoping positivo in aprile e successivamente assolto dalla lega. Il processo imminente di Portner, dopo un appello della NADA, farà luce sulla questione.

Man mano che il gioco si intensificava, nessuna delle due squadre riusciva a prendere il sopravvento. In un finale emozionante, Berlino ha mantenuto la calma e ha goduto di una vittoria duramente conquistata.

Dopo diversi tentativi falliti, gli uomini e i ragazzi di Magdeburgo continuano a rappresentare una minaccia titol

