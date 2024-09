- Berlino è il centro dei ladri di automobili.

Lo scorso anno, c'è stato quasi un aumento del 20% dei furti di veicoli segnalati in tutta la Germania, secondo il settore assicurativo. Non sorprende che il rischio di tali incidenti sia più diffuso a Berlino*. Addirittura, 14.585 veicoli assicurati sono stati rubati in tutta la Germania, secondo i rapporti dell'Associazione delle Assicurazioni Tedesche. Il danno finanziario totale derivante da questi furti ha superato i 310 milioni di euro.

Esaminando le statistiche dei diversi stati e aree urbane tedesche, è evidente che Berlino è la zona a più alto rischio di furto di veicoli. Come ha dichiarato il CEO dell'associazione, Jörg Asmussen, "un veicolo scompare dalle strade di Berlino ogni due ore". Berlino continua ad essere un hub per i ladri di auto, con quasi un terzo di tutti i furti segnalati che avvengono entro i suoi confini.

Per fortuna, nel sud della Germania ci sono meno casi di furti di veicoli. Nel 2023, 853 auto sono state rubate ad Amburgo, 2.915 nella Renania Settentrionale-Vestfalia, 181 nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, 596 in Baviera e 574 nella Baden-Württemberg. Nonostante l'aumento costante dei furti nel sud della Germania, il rischio rimane sostanzialmente inferiore rispetto alla capitale.

L'associazione ha rivelato che anche le perdite finanziarie subite dalle vittime sono aumentate. Jörg Asmussen ha aggiunto: "in generale, le compagnie assicurative hanno pagato circa 21.400 euro per ogni furto, con un aumento del quasi 6% rispetto all'anno precedente". Gli SUV di lusso sembrano essere tra i bersagli più ambiti per i ladri di auto.

L'aumento dei furti di veicoli era già evidente nel 2022, poiché i dati hanno mostrato un'inversione di tendenza rispetto a quella osservata durante la pandemia di COVID-19.

Il danno finanziario dovuto ai furti di veicoli a Berlino da solo ha superato i 100 milioni di euro, contribuendo significativamente al danno totale in milioni. Con ogni veicolo rubato che comporta un pagamento medio di oltre 21.000 euro, l'impatto finanziario di questi crimini è notevole.

