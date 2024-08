- Berlino e Brandeburgo hanno temperature estive abbronzanti.

Questo fine settimana nella regione della capitale è previsto un tempo soleggiato e estivo, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco. Purtroppo, un fronte di temporali lento si prevede di avanzare verso il Brandeburgo meridionale, leggermente attenuando le previsioni.

La giornata inizierà con cieli prevalentemente nuvolosi. Con temperature che raggiungeranno i 25 gradi Celsius, la regione del Brandeburgo meridionale sarà interessata da piogge sparse e temporali, che dovrebbero gradualmente attenuarsi nel pomeriggio. Nella notte si potrebbe registrare un calo delle temperature fino a 10 gradi.

Domenica si aprirà con un'atmosfera gradevole. Il termometro potrebbe salire fino a 28 gradi. La settimana lavorativa successiva sembra destinata a mantenere questa tendenza estiva - con giornate calde e notti fresche.

