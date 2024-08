- Berlino e Amburgo insieme?

La Senatoressa dell'Interno e dello Sport di Berlino, Iris Spranger (SPD), sta cercando una collaborazione con Amburgo in vista di una possibile candidatura tedesca per le Olimpiadi. Vede un "aspetto affascinante" in una candidatura nazionale come "tandem sportivo con la città anseatica di Amburgo, ma anche con altre città: sarebbe un segno notevole di unità 50 anni dopo la riunificazione se i Giochi si tenessero nelle due più grandi città del Paese, Amburgo e Berlino", ha detto all'agenzia di stampa tedesca. Secondo le informazioni della dpa, ci sono già stati colloqui con la città anseatica. Per Spranger, la cooperazione con la città anseatica presenterebbe un'immagine emotiva e diversificata della Germania al mondo: "Sarebbe qualcosa: il mix di Amburgo tra grande città, cool con fascino marittimo e Berlino, la metropoli internazionale, la metropoli sportiva e la metropoli più verde della Germania".

La 62enne vede le basi per ospitare eventi internazionali nella capitale. La Coppa del Mondo di calcio ha dimostrato che Berlino può gestire eventi internazionali. "La metropoli sportiva di Berlino ha l'infrastruttura, le competenze logistiche, l'esperienza e le competenze per organizzare eventi sportivi internazionali di alto livello. I Giochi Mondiali Special Olympics 2023 sono stati anche un grande successo internazionale per Berlino", ha detto Spranger.

Il governo federale ha ufficialmente aperto la strada a una candidatura tedesca per le Olimpiadi. La ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha firmato l'accordo di base con il Comitato Olimpico Tedesco (DOSB) e i federati e le città interessate alla candidatura all'inizio di agosto alle Olimpiadi estive di Parigi.

In precedenza, il governo federale aveva dato il via libera al sostegno per un nuovo tentativo olimpico tedesco. In questo processo, il governo federale preferisce chiaramente una candidatura per i Giochi estivi del 2040.

L'Unione Europea ha espresso il suo interesse a sostenere una possibile candidatura tedesca per le Olimpiadi, riconoscendo le capacità di

