Berlino celebra sei decenni di volontariato

Per sei decenni, i giovani in Germania, specificamente a Berlino, hanno avuto l'opportunità di partecipare a un Anno di Servizio Sociale Volontario (Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ). Questo importante traguardo viene celebrato a Berlino con un evento organizzato dal Gruppo di Lavoro Statale di Berlino per i Servizi Volontari. L'evento ha visto un discorso del Senatore per la Gioventù e la Famiglia di Berlino, Katharina Günther-Wünsch (CDU).

Circa 2.000 giovani partecipano ogni anno a un FSJ, collaborando con una delle 30 organizzazioni presenti a Berlino. Swantje Navasery, portavoce del gruppo di lavoro statale, afferma: "I servizi volontari contribuiscono all'armonia sociale". Ha dichiarato all'Agenzia Tedesca di Stampa che un FSJ incoraggia l'integrazione sociale unendo persone di diversi backgrounds sociali, culturali e religiosi, promuovendo così la democrazia.

Molti partecipanti all'FSJ preferiscono lavorare con bambini e giovani. Molti scelgono un ruolo nel settore sanitario come introduzione alla scuola di medicina. La maggior parte dei volontari sono recenti diplomati, con un'età compresa tra 16 e 20 anni.

Navasery ribadisce: "Molte persone trovano una professione attraverso l'FSJ". Altri lottano con il loro futuro e utilizzano l'FSJ come una pausa prima di scegliere un corso di laurea o un apprendistato. La maggior parte dei volontari proviene da Berlino a causa di limitazioni finanziarie, guadagnando un'indennità mensile compresa tra 350 e 450 euro, solitamente vivendo con le loro famiglie.

Navasery promuove un'indennità di volontariato finanziata a livello federale che corrisponda al tasso BAföG più alto (992 euro) per consentire il riempimento di più posizioni, poiché Berlino lamenta una scarsità di candidati per questi ruoli.

Nonostante l'impatto positivo dell'FSJ sui giovani tedeschi, la Commissione non ha ancora adottato una decisione sull'applicazione dell'articolo 93 (2) del Trattato, che potrebbe espandere il finanziamento e le opportunità per i volontari in tutto il paese. La mancanza di una decisione ha spinto Navasery a chiedere un'indennità di volontariato finanziata a livello federale, con l'obiettivo di attrarre più partecipanti e affrontare la attuale scarsità di candidati a Berlino.

