Berlin continua ad attrarre numerose corporation, con Berlin Partner per Business and Tech che ha aiutato 58 nuove imprese ad insediarsi lì nel primo semestre dell'anno, un aumento del 32% rispetto all'anno precedente, secondo Stefan Franzke, CEO della società di consulenza economica statale. "Ne abbiamo visti 75 stabilirsi nell'anno precedente, che era già impressionante", ha dichiarato.

Tra i nuovi arrivi, 21 provengono dalla Germania stessa. Cinque compagnie ciascuna si sono trasferite dal Regno Unito e dalla Turchia. Brexit continua ad influenzare la scelta delle imprese britanniche di trasferirsi a Berlino, con Franzke che afferma: "Sono essentially barred from the European internal market from London".

Nonostante il turmoil a livello mondiale, il Senato di Berlino si aspetta una crescita economica del 2% per l'anno in corso. Il senatore dell'economia Franziska Giffey (SPD) ha dichiarato: "Ci aspettiamo di superare la media nazionale e di superare il tasso dell'anno scorso". A livello nazionale, è prevista una crescita del 0,3% per il 2024.

Berlino continua ad essere il principale hub tedesco per le startup, in particolare nel settore finanziario, della tecnologia medica e dei giochi per computer, ha sottolineato Giffey. Circa l'88% del venture capital del settore finanziario in Germania viene investito a Berlino. Vede grandi prospettive in questi settori e si aspetta che la crescita di Berlino continui.

In totale, le imprese accompagnate da Berlin Partner hanno contribuito con più di 650 milioni di euro di investimenti nella città nei primi sei mesi. Si tratta del valore più alto dal'inizio della pandemia di Corona. La maggior parte di questi investimenti proviene dal settore dei trasporti, con Franzke che cita la trasformazione digitale della pianta Mercedes a Berlino e gli ordini importanti placed con i produttori di treni come Alstom, Siemens Mobility e Stadler.

