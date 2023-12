'Berlin' risveglia i morti con la star di 'Money Heist' Pedro Alonso che vuole fare centro

"Mentre leggevo la sceneggiatura, mi chiedevo: cosa penserà la gente di questo tizio? È un terrorista emotivo", ha detto Alonso in una videochiamata, senza riuscire a nascondere una risata.

Gli spettatori della serie televisiva di successo "Money Heist" saranno felici di vedere Alonso tornare a interpretare il ladro spensierato, sofisticato e leggermente psicotico nell'attesissimo prequel di Netflix "Berlin", che debutterà il 29 dicembre.

Nonostante sia stato colpito da una malattia terminale nella seconda stagione di "Money Heist", Berlin è rimasto una presenza importante per tutte e tre le stagioni del dramma criminale, apparendo nei flashback, ed è stato uno dei personaggi preferiti dai fan fino alla fine. Ora è tornato, più giovane e con alcune differenze fondamentali.

"Rendiamo onore a ciò che 'Money Heist' ci ha dato e poi lo lasciamo andare", ha detto Alonso. "Il nuovo tono è più comico, più romantico; c'è qualcosa di più leggero nel suo DNA".

Sebbene il suo DNA non si allontani troppo da quello che ha reso Berlin una delle serie più amate dai fan - tendendo più verso "A letto con il nemico" che verso "Insonnia d'amore" - Alonso afferma che l'amore è un tema importante nello spinoff. "L'amore è tutto. Ma immaginate Berlino in una commedia romantica", ha scherzato.

La nuova serie, che si svolge molto prima della prima stagione di "Money Heist", mostrerà Berlin all'apice della sua carriera di ladro, mentre orchestra un nuovo colpo e con una significativa storia d'amore alla base di tutto.

Berlin è riconosciuto come il genio dello scasso e lo stratega dietro a rapine complesse, ma quando si tratta di questioni di cuore, storicamente non è mai stato all'altezza. Come viene rivelato in "Money Heist", è stato sposato almeno tre volte.

"Berlin è un tipo che all'inizio mi ha davvero sorpreso. Mi dicevano che il personaggio è freddo, giusto? E io pensavo: freddo? Poi ho capito che è un vulcano, e niente è più vulcanico dell'amore romantico", ha detto Alonso.

Ambientata nella città dell'amore, gli spettatori vedranno Berlino (vero nome Andrés de Fonollosa) tentare di mettere a segno una straordinaria rapina a Parigi. L'ultimo trailer dello show conferma che una nuova banda di ladri si unirà a lui. Il loro piano? Rubare 44 milioni di euro (48 milioni di dollari) in un pomeriggio.

È la natura vulcanica e moralmente riprovevole di Berlino che spinge Alonso a tornare. "Ogni volta che ho dovuto incarnare questo ruolo, mi è sembrato davvero di essere in un film diverso. È un ruolo che ha molta sostanza e ricchezza", ha ricordato Alonso.

Trovare un nuovo pubblico

Pochi show spagnoli hanno catturato il pubblico globale in modo così profondo come "Money Heist". Creata da Álex Pina e prodotta da Vancouver Media, la serie ha debuttato nel 2017 e da allora si è evoluta in un fenomeno globale, diventando la punta di diamante di una nuova ondata di produzioni spagnole di portata internazionale. Alla fine della sua corsa è diventata uno dei titoli non in lingua inglese di maggior successo di Netflix di tutti i tempi.

"Il fenomeno de 'La Casa de Papel' ('Money Heist') ha portato molte cose buone", ha insistito Alonso. "Tutto quello che è successo con Vancouver e Netflix nel corso degli anni mi ha dato la sicurezza di sapere che sono in un posto dove ci si prende cura di me e dove il materiale è in continua evoluzione".

La collaborazione di Vancouver Media con Netflix ha segnato un momento cruciale che ha rimodellato la traiettoria di "Money Heist". Netflix ha acquistato i diritti di streaming dello show, che era andato in onda per la prima volta sulla TV spagnola, e ha tagliato i 15 episodi originali della serie limitata in 22 episodi, prima di commissionare altre stagioni. Secondo Alonso, questa mossa ha influenzato il successo dello show e ha trasformato l'industria spagnola della produzione mediatica, portando alla produzione di più show spagnoli.

"Il mercato globale ha creato un nuovo scenario e ora stiamo producendo serie che sono, almeno tecnicamente, competitive in qualsiasi tipo di mercato. È stato un salto enorme", ha detto. "Negli ultimi otto, nove, dieci anni c'è stata una rivoluzione assoluta nella narrazione spagnola".

Anche altri giganti dello streaming hanno investito in modo significativo nei contenuti in lingua spagnola e ora ne stanno raccogliendo i frutti. La febbre dei contenuti in spagnolo si è diffusa ovunque, raggiungendo persino Robert De Niro, che ha fatto un'apparizione nella popolare serie in lingua spagnola di Hulu, "Nada".

Il film di Amazon Prime Video, "Argentina, 1985", ha ricevuto una nomination agli Oscar e ha vinto il premio come miglior film straniero ai Golden Globe di quest'anno. Ora Prime Video sta creando una nuova serie di film e programmi televisivi in lingua spagnola, tra cui la serie thriller "Los Farad", interpretata dal collega Miguel Herrán di "Money Heist".

Questa trasformazione verso i contenuti in lingua spagnola è stata ulteriormente sottolineata dai recenti investimenti di Netflix in Spagna, esemplificati dall'espansione del suo centro di produzione spagnolo a Tres Cantos, appena a nord di Madrid.

L'anno scorso il gigante dello streaming ha raddoppiato la produzione di serie televisive originali spagnole e ha ampliato Tres Cantos, che è diventato il primo centro di produzione di Netflix in Europa e ospita 10 palcoscenici e un impianto di post-produzione.

È qui che vengono girati molti dei contenuti in lingua spagnola della piattaforma, dai melodrammi come "Valeria" al thriller "La società della neve" ("La Sociedad de la Nieve"), nominato quest'anno dalla Spagna come miglior film internazionale agli Academy Awards.

"Ho fatto le prime due stagioni di 'Money Heist'. Le recensioni erano molto positive, ma il mio personaggio è morto. Sette anni dopo, eccomi qui con voi. Questo è il potere di Netflix. È in grado di riportare in vita i morti", ha detto Alonso ridendo.

Su una nota più seria, Alonso sostiene che l'avvento dello streaming, come dimostrato dal recente successo dei titoli spagnoli, è destinato a una crescita e a un successo continui.

"Nessuno può prevedere cosa accadrà l'anno prossimo", ha avvertito, "ma credo che la produzione spagnola si stia giustamente posizionando sulla mappa globale, e questo è molto eccitante".

"Berlin" sarà presentato in anteprima su Netflix il 29 dicembre.

