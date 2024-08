Berkshire investe in Ulta Beauty, Heico mentre si ritira da Apple

Berkshire possedeva circa 690.000 azioni Ulta Beauty del valore di $266,3 milioni e 1,04 milioni di azioni Heico del valore di $185,4 milioni al 30 giugno, secondo un documento presentato mercoledì alla commissione di vigilanza americana contenente le partecipazioni quotate in borsa del gruppo in quella data.

Le azioni Ulta Beauty sono salite del 14% e quelle Heico del 3% nelle contrattazioni dopo l'orario di chiusura, riflettendo la convinzione che le due compagnie abbiano ottenuto l'approvazione di Berkshire e, probabilmente, di Buffett.

Il documento presentato mercoledì non specifica se sia stato Buffett stesso a effettuare gli acquisti, anche se i suoi portfolio manager Todd Combs e Ted Weschler sono solitamente responsabili degli investimenti azionari più piccoli di Berkshire.

Ulta Beauty non ha ancora risposto alle richieste di commento.

Il co-presidente di Heico, Eric Mendelson, si è detto onorato dell'investimento di Berkshire, sottolineando il modello di business decentralizzato di entrambe le compagnie. Le azioni di Heico, con sede a Hollywood, in Florida, sono aumentate del 32% nell'anno fino alla chiusura di mercoledì.

"I presuppongo che Berkshire sia ottimista sull'industria aerospaziale come lo siamo noi", ha dichiarato Mendelson in un'intervista telefonica.

Mentre è più noto per possedere la compagnia di assicurazioni Geico, la ferrovia BNSF e le azioni Apple, il conglomerato di Buffett con sede a Omaha, nel Nebraska, ha partecipazioni in molte compagnie del settore dei beni di consumo e del dettaglio.

Il suo portafoglio comprende marchi come Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell e Fruit of the Loom e circa $2,5 miliardi di azioni della catena di supermercati Kroger.

Ulta Beauty, con sede a Bolingbrook, nell'Illinois, ha circa 1.395 negozi in tutti i 50 stati americani.

Berkshire è anche familiare con il settore aerospaziale, avendo acquistato nel 2016 la società di componenti per aeromobili Precision Castparts per $32,1 miliardi, ancora la sua più grande acquisizione di un'azienda intera.

Buffett ha ammesso in seguito di aver pagato troppo per Precision, che ha avuto difficoltà a causa della riduzione dei viaggi aerei durante la pandemia di COVID-19 e del grounding dei Boeing 737 MAX.

Uscita da Snowflake

Ulta Beauty e Heico erano tra gli pochi acquisti di Berkshire in un trimestre caratterizzato da una riduzione degli investimenti azionari.

Berkshire ha venduto $77,2 miliardi di azioni durante il periodo, tra cui circa 390 milioni di azioni Apple, e ne ha acquistate solo $1,6 miliardi.

Le vendite includevano un investimento di quasi $1 miliardo nella società di cloud computing Snowflake e la partecipazione rimanente nella società dei media Paramount Global.

Le vendite hanno lasciato Berkshire con $276,9 miliardi di liquidità e equivalenti, rispetto ai $189 miliardi alla fine di marzo.

Buffett non ha ancora detto se abbia venduto altre azioni Apple, ma ha dichiarato in maggio di aspettarsi che la società rimanga la più grande partecipazione azionaria di Berkshire entro la fine dell'anno.

Berkshire ha venduto più di $3,8 miliardi di azioni della Bank of America, la sua seconda più grande partecipazione azionaria, nel terzo trimestre. Ha sospeso temporaneamente le vendite dopo che il prezzo delle azioni della banca è diminuito del 12% a partire da metà luglio.

Durante il secondo trimestre, Berkshire ha anche ridotto le sue partecipazioni in Capital One, Floor & Decor Holdings, Louisiana-Pacific e T-Mobile, e ha aumentato le partecipazioni in Chubb e Sirius XM.

Buffett compirà 94 anni il 30 agosto. Ha guidato Berkshire

