- Berger continua a riflettere sull'assunzione della posizione nella legislatura statale.

Matthias Berger, sindaco di Grimma, non ha ancora deciso se unirsi al Parlamento di Sassonia, dopo aver ottenuto un seggio diretto per i Voti Liberi. In una chiacchierata con l'agenzia di stampa tedesca, il 56enne ha dichiarato: "Il nostro obiettivo era di farci sentire come una fazione nel parlamento statale". È soddisfatto del risultato delle elezioni, riconoscendo che riflette positivamente sui suoi sforzi politici locali. Ha poi aggiunto che il futuro è ancora incerto.

Berger aveva espresso dubbi sulla rappresentanza dei Voti Liberi come figura solitaria nel parlamento statale. Il giorno delle elezioni, ha conquistato il mandato diretto nel distretto di Leipzig Land 3 con il 36,6% dei voti, lasciando indietro concorrenti come Jörg Dornau dell'AfD (30,7%).

Dal 2008, Berger serve come sindaco di Grimma e gode di vasta popolarità. Berger ha spiegato che i Voti Liberi mirano a praticare una politica conservatrice-borghese al centro. Purtroppo, i Voti Liberi non sono riusciti a entrare nel parlamento statale per un margine sottile, ottenendo solo il 2,3% dei voti. Berger, however, è riuscito a ottenere un seggio attraverso il mandato diretto. Se decidesse di non accettare il seggio, un candidato della lista dei Voti Liberi potrebbe essere eletto secondo le regole elettorali della Sassonia.

Berger ha espresso il desiderio di festeggiare il successo delle elezioni con i suoi sostenitori, organizzando una piccola riunione come segno di apprezzamento. Indipendentemente dalla sua decisione di unirsi al Parlamento di Sassonia, Berger ha menzionato che una festa sarebbe un modo adeguato per celebrare l'unità e il successo dei Voti Liberi a Grimma.

