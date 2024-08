- Berchtesgaden sta costruendo un monumento alla serie "Watzmann rileva"

La serie di successo di ARD "Watzmann Investigates" sta diventando un'attrazione turistica sempre più popolare nel suo luogo di riprese di Berchtesgaden. Una statua fotografica a grandezza naturale dei detective televisivi ora si erge nel parco della città di 8.000 residenti, consentendo ai fan di posare per foto, come annunciato in un comunicato stampa della produzione. Raffigura Katharina Leonore Goebel (Commissario Sophia Strasser) con i suoi colleghi attori Andreas Giebel (Capo Commissario Benedikt Beissl) e Peter Marton (Commissario Jerry Paulsen).

I fan possono risolvere un caso tramite un'app durante un tour dei luoghi delle riprese

I visitatori del piccolo monumento possono trovare un codice QR per il loro telefono, che li guida in un tour di 90 minuti dei luoghi delle riprese. In qualità di detective dilettanti, risolvono i compiti sui luoghi originali utilizzando l'app appositamente sviluppata "Sulle tracce di Watzmann Investigates - Tour dei luoghi delle riprese". Il lavoro dei detective viene premiato al centro turistico.

L'app è presentata dall'attrice Goebel. "Voglio testarla con Peter Marton sul luogo di riprese nelle prossime due settimane, dopo la fine delle riprese attuali", ha detto. "Vediamo se riusciamo a risolvere il caso nell'app."

L'attrice Goebel pensa alla canzone "We Are Heroes"

Al suo primo incontro con il proprio cartone animato nel parco, Goebel è stata sia affascinata che imbarazzata: "È piuttosto strano che i tre di noi siamo ora in piedi come cartoni animati nel parco. La canzone 'Monumento' di 'We Are Heroes' mi è venuta in mente: 'Prendi il martello - hanno costruito un monumento per noi.' Goebel rise, "Spero solo che qualcuno mi disegni un baffo. Ma se lo fanno, spero che sia un bel disegno creativo."

"Nessuno avrebbe mai pensato cinque anni fa, quando la serie è iniziata, che sarebbe stata un tale hit", ha detto l'editor responsabile della Bayerischer Rundfunk, Antje Schlüter. Pochi luoghi delle riprese sono così di successo "che vengono dati un tour di scoperta dei luoghi delle riprese".

La serie "Watzmann Investigates" è uno dei più grandi successi nella fascia oraria principale di ARD. L'ultima stagione ha ottenuto una media di circa tre milioni di spettatori e una quota di mercato del 13,6%. Ciò ha reso la produzione BR il secondo programma di maggior successo nella fascia oraria principale dell'ARD nel 2023. Le repliche vengono attualmente trasmesse il mercoledì alle 18:50 sul primo canale.

I fan possono interagire ulteriormente con i loro personaggi preferiti partecipando alla "Sfida del cartone animato" vicino alla statua, dove possono posare accanto alle figure a grandezza naturale dei commissari Sophia Strasser, Benedikt Beissl e Jerry Paulsen. Il successo della serie ha portato a questa esperienza unica, che combina lavoro di detective nella vita reale e virtuale.

Il successo di "Watzmann Investigates" ha portato a una serie di esperienze uniche per i fan, come il tour guidato dall'app e la sfida del cartone animato, rendendolo un'eccezione tra i successi di ARD.

