Benvenuti alla serata inaugurale delle cerimonie delle rose di The Bachelorette.

Scaldando l'atmosfera nella villa! Le valigie dei concorrenti a malapena toccano terra che già le schermaglie verbali iniziano. A unirsi alla mischia ci sono Powergirl Aysun e i fascinosi Bennett e Musty.

Il timido serenatore Devin è "sbigottito" mentre il fusto Bennett ha bisogno di un "check della realtà" prima. All'inizio, i concorrenti maschi rimangono senza parole mentre le signore fanno il loro ingresso nella villa. La forte competizione in abiti succinti fa capire chi comanderà nella villa nei prossimi giorni.

Aysun, una ex concorrente di un concorso di bellezza soprannominata "Principessa Incantevole", non perde tempo nel esprimere le sue opinioni. Quando Bennett, che si è tagliato tre volte mentre affettava verdure durante la cena di presentazione, menziona "coltelli pericolosamente affilati", la terra terra Aysun interviene. Lei avverte che simili parole potrebbero ferire qualcuno che lotta con un disturbo mentale. Nonostante Bennett e Musty non capiscano il suo argomento, le tensioni aumentano e così si verifica la prima grande frattura.

Consapevolezza della salute mentale

Aysun si sente rattristata dal fatto che gli uomini non vogliono impegnarsi in una critica costruttiva. Bennett e Musty, d'altra parte, esprimono il loro disappunto per essere stati zittiti durante le ronde di comunicazione interne. "Se parlo con un amico e uso la parola 'pazzo', non intendo offendere nessuno in una discussione scollegata", replica Bennett, difendendo la sua scelta di parole. Fortunatamente, la assistente sociale Leila fa da arbitro e riesce a calmare la situazione.

La calma inquieta non dura a lungo prima che un'altra discussione scateni un nuovo cavallone di tensioni. Si diffonde la voce che la Bachelorette potrebbe essere aperta a esplorare modelli di relazione apparenti. La notizia accende un incendio tra i concorrenti maschi che lottano per accettare l'idea di condividere la loro donna ideale un giorno. La loquace Leila introduce alcuni insight sulla relazione, ma i suoi sforzi per placare le acque falliscono miseramente. "La monogamia è effettivamente un concetto eteronormativo", le parole di Leila risuonano per tutta la villa, lasciando i muscolosi uomini confusi e sopraffatti.

Aysun rimane una presenza affascinante

Il concetto di un triangolo di orientamento (lesbica, bisessuale e eterosessuale) getta alcuni concorrenti fuori dalla loro zona di comfort. La sfacciata Aysun, however, splende di anticipazione. La nativa di Mannheim ha gli occhi su più concorrenti: "Realisticamente parlando, la probabilità che si sviluppi qualche attrazione tra di noi donne è piuttosto alta. Sono aperta all'esplorazione di questi sentimenti", ammette candidamente Aysun.

La prima notte delle rose vede la Bachelorette arrivare in un luccicante, stretto, mini due pezzi. Come previsto, la stanza cade nel silenzio mentre le mascelle cadono sotto le tavole del pavimento. "Il suo alone è mozzafiato!" si entusiasma l'imprenditore Markus. Fabian, un location manager biondo di Dortmund, a malapena riesce a contenere l'eccitazione: "È radiosa come un diamante!" Durante la discussione di gruppo, la Bachelorette ribadisce di essere alla ricerca del suo anima gemella, qualcuno che la completi veramente.

"Ma trovo difficile specificare come vorrei nutrire la mia futura relazione poiché dipende dal mio partner", dice la Bachelorette. Con i primi sette rose assegnati, Aaron, Bennett, Fabian e Luna si trovano senza rose. Orfani di una rosa solitaria, la situazione si fa tesa poiché rimane solo un'altra rosa da consegnare.

