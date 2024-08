- Benessere degli animali: rifugi per animali nello Schleswig-Holstein al limite

Rifugi per animali nello Schleswig-Holstein sono al limite, secondo la Federazione Tedesca per il Benessere Animale. Non c'è fine prevedibile per questa situazione critica, ha detto Ellen Kloth, presidente dell'associazione statale. I costi per l'ospitare animali trovati non sono completamente rimborsati - i municipi coprono tipicamente solo il 50% dei costi. Il resto è coperto dalle donazioni.

Secondo Kloth, le donazioni non dovrebbero sostenere i municipi, ma piuttosto finanziare l'ospitare animali selvatici, la castrazione/sterilizzazione di gatti randagi e il lavoro generale per il benessere degli animali. In positivo, ci sono opportunità di finanziamento per riparazioni, acquisti e rinnovamenti dei rifugi per animali nello Schleswig-Holstein, nonché una campagna statale di castrazione/sterilizzazione che coinvolge lo stato, i municipi e la camera veterinaria.

A causa di questa campagna, il numero di gatti trovati era diminuito prima della pandemia da COVID-19, ha notato Kloth. Tuttavia, questa situazione è cambiata drasticamente negli ultimi anni. Attualmente, la popolazione permanente di gatti nei rifugi varia da 40 a 160, a seconda delle dimensioni del rifugio. Un motivo significativo per questo è la riproduzione incontrollata di gatti non sterilizzati/non castrati provenienti da case private con gatti randagi.

Prima del commercio online, l'estate era la stagione peak per i rifugi per animali, ha detto Kloth. In passato, cani, gatti e animali piccoli venivano principalmente abbandonati o dati in adozione prima delle vacanze. Tuttavia, le piattaforme online hanno creato un'intera industria intorno al commercio degli animali, portando a casi di "accumulo di animali", in cui più di 100 gatti sono tenuti in una sola casa.

La pandemia da COVID-19 e l'aumento successivo dei costi dell'energia e dell'inflazione hanno anche contribuito alla situazione attuale, secondo Kloth. Molti proprietari di animali non potevano più permettersi i loro animali, portando i rifugi per animali ad essere al completo dal 2022.

La Federazione Tedesca per il Benessere Animale richiede un rimborso completo per gli animali trovati, in media around 3 euro per abitante. Inoltre, dovrebbe esserci una regolamentazione statale per la protezione dei gatti, inclusa la castrazione/sterilizzazione obbligatoria per i gatti randagi e l'obbligo di registrazione.

Kloth sostiene anche una tassa per i proprietari di cani al primo acquisto, il divieto di commercio online di animali e il divieto di allevamenti di cuccioli con caratteristiche chiaramente definite.

Despite the ongoing spaying/neutering campaign and available funding for repairs and renovations, the situation at the Animal shelters in Schleswig-Holstein remains critical, as they continue to house a high number of cats, from 40 to 160, due to uncontrolled breeding. The current situation, characterized by high pet abandonment rates and high energy costs, has resulted in animal shelters operating at full capacity since 2022.

To alleviate this pressure, the German Animal Welfare Federation is calling for a cost-covering reimbursement for found animals, implemented through a small fee per inhabitant, as well as stricter regulations for stray cats and puppy mills.

