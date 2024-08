Beneficio Walmart+ ampliato: Whopper gratuiti e prezzi ridotti a Burger King

Il merchandiser si sta unendo al fast-food per offrire ai membri del suo servizio di abbonamento annuale da $98, Walmart+, uno sconto del 25% sui ordini di Burger King ogni giorno e Whoppers gratuiti ogni 3 mesi, come dichiarato da entrambe le entità il giovedì.

Si tratta dell'ultima agevolazione per Walmart+, un'iniziativa di quattro anni principalmente mirata a contrastare Amazon Prime. Offre privilegi simili, come la spedizione gratuita e la consegna di generi alimentari il giorno stesso. Walmart mantiene il suo costo annuale inferiore a quello di Prime (139 $) e ha integrato agevolazioni come questa per competere con Amazon e contrastarne la supremazia.

Per Burger King, la collaborazione offre all'organizzazione un altro strumento per attirare i clienti del fast-food – molti dei quali hanno resistito ai prezzi aumentati.

"Questo vantaggio esclusivo è stato progettato per risparmiare tempo e denaro ai membri, allineandosi con i loro stili di vita attivi in cui la spesa, la pianificazione dei pasti e la cucina non sono sempre possibili", ha dichiarato Walmart in un comunicato stampa. L'aggiunta del vantaggio di Burger King "serve come una soluzione sensata ed economica per soddisfare le preferenze alimentari e gli orari frenetici".

Per attivare le offerte, i membri di Walmart+ devono collegare i loro account a un profilo gratuito di Burger King Royal Perks e lo sconto si applica solo agli ordini effettuati attraverso l'app del fast-food. Il vantaggio del Whopper gratuito inizierà a settembre, mentre lo sconto del 25% è già attivo.

Amazon e Walmart non rivelano esplicitamente il numero di membri dei loro programmi, ma secondo le ricerche di terze parti, Walmart è molto indietro – 29 milioni di membri contro i 184 milioni di Amazon.

Due anni fa, Amazon ha stretto un accordo con GrubHub per offrire ai membri Prime il programma di abbonamento di GrubHub gratuitamente. L'accordo è stato recentemente rinnovato.

