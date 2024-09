Beneficiari del sostegno per l'avvio di nuove imprese per un valore di 1000 euro

Andare al college può essere una sfida finanziaria, in particolare per gli studenti del primo anno che non hanno fondi sufficienti. L'Aiuto per l'Avvio degli Studenti arriva in soccorso in queste situazioni. Questa sovvenzione una tantum di 1000 euro è progettata per alleviare la transizione alla vita universitaria per giovani under 25 anni che, o personalmente o attraverso le loro famiglie, hanno fatto affidamento sull'aiuto sociale prima di intraprendere il loro viaggio accademico. Ecco cosa dovresti sapere:

1. Criteri di ammissibilità

L'Aiuto per l'Avvio degli Studenti è soggetto a specifiche condizioni. Secondo l'Unione degli Studenti Tedeschi, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

Appartenere alla fascia di età under 25 anni

Iscriversi a un corso di laurea a tempo pieno presso un'università per la prima volta

Fornire la prova di iscrizione

Presentare documentazione che attesti il ricevimento di benefici sociali come l'assegno per l'alloggio, il supplemento per i figli, il sussidio di disoccupazione, l'assistenza sociale o i benefici previsti dalla Legge sull'Assistenza ai Richiedenti Asilo nel mese precedente all'iscrizione

Gli studenti che risiedono in istituti di assistenza sociale minorile, i cui genitori sono esenti dai contributi di mantenimento, possono anche richiedere questo aiuto.

2. Procedura di richiesta

Gli studenti possono richiedere l'Aiuto per l'Avvio degli Studenti digitalmente attraverso la piattaforma "bafoeg-digital.de", a partire dal 2 settembre. È importante notare che l'ammissibilità per questo aiuto è indipendente dal BAföG e non influenzerà alcun sostegno finanziario BAföG.

Per la richiesta online, sono necessari:

Un BundID

Il certificato di iscrizione dell'università

La verifica del ricevimento dei benefici sociali nel mese precedente all'iscrizione

3. Scadenze per la richiesta

Secondo il Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca (BMBF), le domande per l'Aiuto per l'Avvio degli Studenti possono essere presentate entro la fine del mese successivo all'inizio degli studi. Ad esempio, per coloro che iniziano gli studi a ottobre, la scadenza per la richiesta è il 30 novembre.

4. Rimborso

L'Aiuto per l'Avvio degli Studenti è una sovvenzione e, in generale, non è rimborsabile.

L'Aiuto per l'Avvio degli Studenti è specificamente destinato ai consumatori, in quanto è progettato per giovani under 25 anni che hanno fatto affidamento sull'aiuto sociale. Se un consumatore soddisfa i criteri di ammissibilità e ottiene con successo l'aiuto, non è tenuto a rimborsarlo, poiché è generalmente non rimborsabile.

