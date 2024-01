Ben Roethlisberger si ritira dopo 18 anni di carriera nella NFL con i Pittsburgh Steelers

Roethlisberger ha dato l'annuncio sulla sua pagina Twitter, dicendo: "È arrivato il momento di svuotare il mio armadietto, appendere i tacchetti al chiodo e continuare a essere tutto ciò che posso essere per mia moglie e i miei figli. Mi ritiro dal football come un uomo veramente grato".

Roethlisberger è stato scelto dagli Steelers nel 2004 con l'undicesima scelta assoluta e ha vinto il premio Offensive Rookie of the Year nella sua prima stagione nella lega.

Durante la sua permanenza a Pittsburgh, ha vinto due anelli del Super Bowl nelle stagioni 2005 e 2008 ed è stato votato per il Pro Bowl in sei occasioni.

Conosciuto per la sua grinta e determinazione, Roethlisberger è diventato rapidamente un pilastro degli Steelers in quella che è stata una corsa di grande successo sotto gli allenatori Bill Cowher e poi Mike Tomlin.

Nella sua stagione da rookie, è stato la riserva di Tommy Maddox per l'apertura della stagione, ma ha iniziato la seconda settimana. Da lì, ha condotto la squadra a un record di 13-0 fino alla partita del campionato AFC, persa contro Tom Brady e i New England Patriots.

"Si è trovato in una posizione molto difficile, dovendo essere un signal caller esordiente in un attacco veterano in cui non gli è stato chiesto di essere il leader dell'attacco", ha detto Jerome Bettis, running back della Hall of Fame ed ex compagno di squadra di Roethlisberger.

"È stata una transizione difficile per lui, perché gli si chiedeva di essere un leader in campo, ma quando usciva dal campo era di nuovo un rookie. L'ha gestita benissimo. Siamo stati in grado di continuare a vincere e ci siamo appoggiati a lui.

"Alla fine dell'anno era un veterano, perché ne aveva passate tante. In campo è stato magico, per le cose che è riuscito a fare e per il modo in cui ha giocato come un veterano nel suo anno da esordiente. Ha avuto una sfida, ma è stato in grado di affrontarla a testa alta e ha fatto un ottimo lavoro".

In totale, sotto la guida di Roethlisberger, gli Steelers hanno conquistato 12 playoff. La squadra ha vinto otto campionati AFC North, ha partecipato a cinque campionati AFC e ha partecipato a tre Super Bowl.

È diventato il più giovane quarterback ad aver mai vinto un Super Bowl - all'età di 23 anni - quando la squadra ha vinto il Super Bowl XL e il secondo più giovane quarterback ad aver mai vinto un secondo Super Bowl quando gli Steelers hanno vinto il Super Bowl XLIII.

Il 39enne si ritira vicino alla vetta della maggior parte delle statistiche dei quarterback in quella che probabilmente sarà una carriera da Hall of Fame.

È quinto nella storia della NFL per numero di passaggi completati (5.440) e quinto per yard totali passate (64.088), dietro solo a Brady, Drew Brees, Peyton Manning e Brett Favre.

"Non so come esprimere a parole il significato che il gioco del football ha avuto per me e la benedizione che mi ha dato. So con certezza di aver dato tutto me stesso al gioco e sono sopraffatto dalla gratitudine per tutto ciò che mi ha dato".

Roethlisberger ha aggiunto: "Il viaggio è stato esaltante, definito da relazioni e alimentato da uno spirito di competizione... Il football è stato un dono e ringrazio Dio per avermi permesso di giocare. Mi ha circondato di persone fantastiche e mi ha protetto fino alla fine con amore e onore".

Fonte: edition.cnn.com