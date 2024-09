Ben Gvir sostiene l'arresto dei negoziati con Hamas.

Da qualche tempo, Israele è impegnato in discussioni con il gruppo terroristico Hamas riguardo a un cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri rimasti. Questo è seguito dalla sconcertante scoperta di sei prigionieri uccisi, che ha portato a un aumento della tensione nei confronti dell'amministrazione israeliana. Il primo ministro Netanyahu ora si trova sotto critiche da parte della fazione di estrema destra.

Il ministro della Sicurezza di estrema destra Itamar Ben Gvir ha sostenuto la fine dei dialoghi con Hamas riguardo a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza, aumentando la pressione sul primo ministro Benjamin Netanyahu. Ben Gvir ha affermato: "Una nazione che vede i suoi sei prigionieri crudelmente giustiziati non tratta con i giustizieri. Interrompe i colloqui, sospende la fornitura di carburante e elettricità e li sottomette fino al loro crollo".

Ben Gvir, insieme ad altri radicali di destra come il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, è un importante alleato del governo conservatore e religioso di Netanyahu. Si oppongono fermamente a qualsiasi dialogo indiretto con il radicale Islam Hamas. Per loro, il proseguimento del conflitto nella Striscia di Gaza è l'unica potenziale via per annientare l'organizzazione palestinese che ha iniziato la guerra con il suo attacco all'Israele dell'7 ottobre.

Nessun dialogo diretto

Israele e Hamas, classificato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall'UE, non partecipano a negoziati diretti tra di loro. Invece, gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto facilitano i colloqui diplomatici con l'obiettivo di raggiungere un accordo su un cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri rimasti. Tuttavia, finora non si sono osservati sviluppi sostanziali nei negoziati.

Con il recupero di sei prigionieri israeliani deceduti, l'amministrazione israeliana è sotto pressione crescente per confermare un accordo che garantisca la liberazione di tutti i prigionieri rimasti. Le proteste dell'opposizione e delle famiglie dei prigionieri sono in corso da diversi giorni.

Martedì, il governo degli Stati Uniti ha promesso di continuare a collaborare con i mediatori egiziani e qatarioti nei prossimi giorni per "spingere per la conclusione dell'accordo". "È ora di concludere questo accordo", ha commentato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller.

Corridoio di Philadelphi e dispiegamento militare

Uno degli ostacoli nei negoziati è il cosiddetto Corridoio di Philadelphi e il dispiegamento militare continuo di Israele lungo il confine meridionale di circa 14 chilometri tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Finora, Netanyahu si è mantenuto fermo sulla ritirata delle truppe, poiché Israele teme un ritorno di Hamas attraverso il contrabbando di armi tramite i tunnel. Tuttavia, Miller ha rivelato martedì che Israele ha acconsentito a ritirare le sue truppe dalla regione di frontiera.

Miller ha dichiarato: "La proposta di compromesso che abbiamo presentato e che il governo israeliano ha approvato include il ritiro delle IDF dalle aree densamente popolate. Ciò include il Corridoio di Philadelphi".

Con il loro attacco di massa a diversi siti nel sud di Israele, i miliziani di Hamas hanno ucciso 1.205 persone e rapito 251 prigionieri nella Striscia di Gaza, secondo i resoconti israeliani. Undici mesi dopo, 97 prigionieri rimangono ancora detenuti da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti, di cui 33 sono segnalati come deceduti.

In risposta all'attacco di Hamas, Israele sta cond

