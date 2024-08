Prima uscita pubblica dopo la separazione coniugale - Ben Affleck sceglie di scarabocchiare il lancio del suo film.

Dopo l'annuncio del loro divorzio, Jennifer Lopez (55) e Ben Affleck (52) non parteciperanno insieme alla première del film "Inarrestabile" al Toronto International Film Festival il 6 settembre 2024. Nonostante sia il co-produttore, Affleck non sarà presente alla proiezione del drama sportivo, secondo quanto riferito da "People" magazine negli Stati Uniti.

Jennifer Lopez interpreterà il ruolo principale nel film "Inarrestabile", co-prodotto da Ben Affleck e Matt Damon's "Artists Equity". L'attrice ha intenzione di partecipare personalmente al festival, ma il suo ex compagno non la accompagnerà. La loro separazione segna il loro primo evento ufficiale dal momento in cui Jennifer Lopez ha presentato istanza di divorzio da Ben Affleck l'20 agosto, dopo soli due anni di matrimonio. Tuttavia, Matt Damon (53), amico e co-fondatore della società, sarà presente.

Nel drama "Inarrestabile", ispirato a una storia vera, Lopez interpreterà la madre di Anthony Robles. Robles, un lottatore, è riuscito a vincere il campionato nazionale NCAA del 2011 nonostante sia nato con una sola gamba.

I percorsi professionali continuano a divergere

I percorsi professionali di Jennifer Lopez e Ben Affleck continueranno a incrociarsi in futuro. Affleck continuerà a lavorare come co-produttore insieme a "Artists Equity" per il suo prossimo film musicale "Il bacio della donna ragno" (al momento senza data di uscita).

Quanto gli paga?

Nella estate del 2022, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati di nuovo, circa 20 anni dopo aver annullato il loro primo fidanzamento. Secondo i resoconti dei media statunitensi, Jennifer Lopez ha presentato istanza di divorzio l'20 agosto. Ha indicato il 26 aprile 2024 come data di separazione. Una fonte affidabile conferma che nella richiesta di divorzio non è stata richiesta la corresponsione degli alimenti per nessuna delle due parti. Inoltre, i documenti del divorzio suggeriscono l'assenza di un accordo prematrimoniale, il che implica che dovranno dividere equamente la ricchezza accumulata durante il loro matrimonio di due anni.

