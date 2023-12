Ben Affleck potrebbe tornare a vestire i panni di Batman nel sequel di Aquaman

Almeno gli uomini che li hanno interpretati sul grande schermo sono tornati insieme: Jason Momoa ha postato una foto di sé con Ben Affleck sul suo account Instagram verificato.

"RIUNITI bruce e arthur. love u and miss u Ben WB studio tours just explored the backlot alright. busted on set all great things coming AQUAMAN 2 all my aloha j", si legge nella didascalia.

Questo ha alimentato le speculazioni sul fatto che Affleck riprenderà il suo ruolo di Bruce Wayne/Batman contro l'Arthur Curry/Aquaman di Momoa nel prossimo sequel, "Aquaman e il Regno Perduto".

Momoa ha anche condiviso sui suoi Instagram un video di un gruppo di turisti che si imbatte nel set di "Aquaman", scherzando: "Beh, abbiamo cercato di mantenere il segreto".

