- "Belly Legs Po" resta al primo posto.

Classifica dei Singoli Tedesca continua ad essere guidata dalla rapper Shirin David (29) con la sua canzone "Bauch Beine Po" - è ora la seconda settimana. L'ingresso più alto è al numero due "Miami" di Apache 207, come riportato da GfK Entertainment, il compilatore ufficiale della classifica.

Le altre cinque posizioni della scorsa settimana scendono tutte di un posto. "Wunder" di Ayliva & Apache 207 scende dal due al tre, e "I Like The Way You Kiss Me" di Artemas cade dal tre al quattro. "Stumblin' In" di Cyril si piazza al quinto posto.

Al numero 14 c'è la nuova entrata della cantante britannica Charli XCX, che è riuscita a ottenere la collaborazione dell'artista americana Billie Eilish per il remix del suo brano "Guess".

Il fenomeno dei vecchi successi che rientrano in classifica grazie a programmi televisivi o film sta accadendo attualmente a Justin Timberlake e alla sua ex boy band N'Sync: "Perché l'anti-eroe Deadpool balla su N'Sync nel suo film attuale 'Deadpool & Wolverine', il loro successo 'Bye Bye Bye' sta diventando virale su TikTok. Molti fan stanno creando le loro versioni della canzone di oltre 24 anni e aiutano a farla rientrare in classifica al numero 51", spiega GfK Entertainment.

Kollegah guida le classifiche degli album

C'è anche movimento nella classifica degli album: il nuovo album del rapper Kollegah "Still King" - e presumibilmente il suo ultimo - entra al numero uno. È il suo undicesimo album numero uno, secondo GfK Entertainment.

Il gruppo K-Pop Stray Kids ("Ate") si piazza al secondo posto (in salita dalla settima posizione della scorsa settimana), mentre il gruppo musicale Die Schlagerpiloten ("Bonita") entra al terzo posto. Taylor Swift sale dalla quinta alla quarta posizione con "The Tortured Poets Department", mentre Billie Eilish sale dalla nona alla quinta posizione con "Hit Me Hard And Soft".

E un'altra star della pop: "La superstar Adele sfrutta l'impulso dei suoi concerti a Monaco per rientrare simultaneamente con tre album classici: '21' (16), '25' (27) e '30' (38)."

