- "Belly Legs Po" promosso come l'inno estivo del 2024

Shirin D, la rapper, non è nuova a brani in vetta alle classifiche - nessuna artista donna solista ha avuto più canzoni al primo posto di lei. Ora, a 29 anni, può aggiungere al suo titolo "Regina dell'Estate 2024", come dichiarato da GfK Entertainment, gli esperti delle classifiche con sede a Baden-Baden. Il suo brano "Stomaco Gambe Ipp" domina le classifiche dei singoli da quattro settimane consecutive.

Si tratta del terzo successo estivo in tedesco consecutivo, dopo "Ragazza sul Cavallo" (di Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee e Octavian) e "Layla" (di DJ Robin & Schürze).

Ma non è tutto - la storia del successo di Shirin D non si ferma solo all'inno estivo del 2024. Secondo GfK Entertainment, "Stomaco Gambe Ipp", uscito alla fine di luglio, è il primo successo estivo in tedesco di un'artista donna. Ha debuttato al primo posto e ha dato a Shirin D il suo settimo successo numero uno, un traguardo mai raggiunto da nessun'altra artista donna solista.

Non è solo la Germania a essere dominata dalle sue canzoni, ma "Stomaco Gambe Ipp" ha raggiunto anche il primo posto in Austria (Austria Top 40) e il terzo posto in Svizzera (Official Swiss Hitparade). Il brano è stato riprodotto oltre 30 milioni di volte in tutti e tre i paesi combinati.

Il brano ha tutti gli elementi di un successo estivo, secondo GfK. Ha un ritornello orecchiabile facile da cantare, una melodia contagiosa che diffonde positività e un ritmo che invita a ballare. Il fattore virale gioca anche un ruolo importante nel trasformare una canzone estiva in un successo estivo. Molti fan e anche artisti come Culcha Candela hanno imitato i passi di ballo della canzone su TikTok, aumentando così la sua popolarità.

Il successo di Shirin D in Germania va oltre la stagione estiva del 2024, poiché il suo brano "Stomaco Gambe Ipp" fa storia come il primo successo estivo in tedesco di un'artista donna a debuttare al primo posto. Inoltre, la Germania continua a dominare la scena musicale estiva, con il successo di Shirin D che diventa il terzo successo estivo in tedesco consecutivo.

